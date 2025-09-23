Пирог с яблоками, который всегда получается: рецепт для тех, кто не любит долго стоять на кухне
Вкусная и очень быстрая выпечка с яблоками
Этот деревенский яблочный пирог — простой десерт, для приготовления которого не нужно обладать особыми кулинарными навыками. Песочное тесто замешивается элементарно. Пирог получается очень аппетитным, ароматным и нежным. Такую выпечку можно испечь и к семейному чаепитию, и к приходу гостей.
Рецептом поделились на портале Catine.
Ингредиенты
Для теста:
- 250 г муки
- 125 г холодного масла
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки сахара
- щепотка соли
- 2–3 столовые ложки холодной воды
Для начинки:
- 4–5 крупных твердых яблок
- 3 столовые ложки сахара
- 1 чайная ложка корицы
- 1 чайная ложка лимонного сока
- 1 столовая ложка муки
Для украшения:
1 взбитое яйцо (для смазывания краев)
немного сахара для посыпки.
Как приготовить деревенский яблочный пирог
- В большой миске смешайте просеянную муку, соль и сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Затем быстро вымесите ингредиенты до образования песочной текстуры.
- Добавьте яйцо и несколько столовых ложек холодной воды и продолжайте вымешивать до образования однородного теста.
- Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 30 минут.
- Для начинки очистите яблоки, нарежьте тонкими ломтиками, положите в миску и сбрызните лимонным соком.
- Смешайте яблоки с сахаром, корицей и мукой.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в неровный круг прямо на противне. Выложите в середину ломтики яблок, оставив по краям 4–5 см свободными.
- Заверните края теста на яблоки, слегка защипните их, оставив серединку открытой.
- Смажьте края взбитым яйцом и посыпьте сверху небольшим количеством сахара.
- Выпекайте 35–40 минут при температуре 180 градусов.
- Дайте готовому пирогу остыть, затем украсьте сахарной пудрой.