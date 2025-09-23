Укр

Пирог с яблоками, который всегда получается: рецепт для тех, кто не любит долго стоять на кухне

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Яблочный пирог
Яблочный пирог. Фото Скриншот YouTube

Вкусная и очень быстрая выпечка с яблоками

Этот деревенский яблочный пирог — простой десерт, для приготовления которого не нужно обладать особыми кулинарными навыками. Песочное тесто замешивается элементарно. Пирог получается очень аппетитным, ароматным и нежным. Такую выпечку можно испечь и к семейному чаепитию, и к приходу гостей.

Рецептом поделились на портале Catine.

Ингредиенты

Для теста:

  • 250 г муки
  • 125 г холодного масла
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки сахара
  • щепотка соли
  • 2–3 столовые ложки холодной воды

Для начинки:

  • 4–5 крупных твердых яблок
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка муки

Для украшения:

1 взбитое яйцо (для смазывания краев)

немного сахара для посыпки.

Как приготовить деревенский яблочный пирог

  1. В большой миске смешайте просеянную муку, соль и сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Затем быстро вымесите ингредиенты до образования песочной текстуры.
  2. Добавьте яйцо и несколько столовых ложек холодной воды и продолжайте вымешивать до образования однородного теста.
  3. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 30 минут.
  4. Для начинки очистите яблоки, нарежьте тонкими ломтиками, положите в миску и сбрызните лимонным соком.
  5. Смешайте яблоки с сахаром, корицей и мукой.
  6. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в неровный круг прямо на противне. Выложите в середину ломтики яблок, оставив по краям 4–5 см свободными.
  7. Заверните края теста на яблоки, слегка защипните их, оставив серединку открытой.
  8. Смажьте края взбитым яйцом и посыпьте сверху небольшим количеством сахара.
  9. Выпекайте 35–40 минут при температуре 180 градусов.
  10. Дайте готовому пирогу остыть, затем украсьте сахарной пудрой.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Пирог #Выпечка