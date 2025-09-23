Пирог с яблоками, который всегда получается: рецепт для тех, кто не любит долго стоять на кухне

Вкусная и очень быстрая выпечка с яблоками

Этот деревенский яблочный пирог — простой десерт, для приготовления которого не нужно обладать особыми кулинарными навыками. Песочное тесто замешивается элементарно. Пирог получается очень аппетитным, ароматным и нежным. Такую выпечку можно испечь и к семейному чаепитию, и к приходу гостей.

Рецептом поделились на портале Catine.

Ингредиенты

Для теста:

250 г муки

125 г холодного масла

1 яйцо

2 столовые ложки сахара

щепотка соли

2–3 столовые ложки холодной воды

Для начинки:

4–5 крупных твердых яблок

3 столовые ложки сахара

1 чайная ложка корицы

1 чайная ложка лимонного сока

1 столовая ложка муки

Для украшения:

1 взбитое яйцо (для смазывания краев)

немного сахара для посыпки.

Как приготовить деревенский яблочный пирог