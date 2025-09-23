Рус

Пиріг з яблуками, який завжди виходить: рецепт для тих, хто не любить довго стояти на кухні

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Яблучний пиріг
Яблучний пиріг. Фото Скріншот YouTube

Смачна та дуже швидка випічка з яблуками

Цей сільський яблучний пиріг — простий десерт, для приготування якого не потрібно володіти особливими кулінарними навичками. Пісочне тісто замішується елементарно. Пиріг виходить дуже апетитним, ароматним і ніжним. Таку випічку можна спекти й до сімейного чаювання, і до приходу гостей.

Рецептом поділилися на порталі Catine.

Інгредієнти

Для тесту:

  • 250 г борошна
  • 125 г холодної олії
  • 1 яйце
  • 2 столові ложки цукру
  • щіпка солі
  • 2-3 столові ложки холодної води

Для начинки:

  • 4-5 великих твердих яблук
  • 3 столові ложки цукру
  • 1 чайна ложка кориці
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • 1 столова ложка борошна

Для прикраси:

  • 1 збите яйце (для змащування країв)
  • трохи цукру для посипання.

Як приготувати яблучний пиріг

  1. У великій мисці змішайте просіяне борошно, сіль і цукор. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Потім швидко вимісіть інгредієнти до утворення пісочної текстури.
  2. Додайте яйце і кілька столових ложок холодної води та продовжуйте вимішувати до утворення однорідного тіста.
  3. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
  4. Для начинки почистіть яблука, наріжте тонкими скибочками, покладіть у миску і збризніть лимонним соком.
  5. Змішайте яблука з цукром, корицею і борошном.
  6. Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в нерівне коло прямо на деку. Викладіть у середину скибочки яблук, залишивши по краях 4–5 см вільними.
  7. Загорніть краї тіста на яблука, злегка защипніть їх, залишивши серединку відкритою.
  8. Змастіть краї збитим яйцем і посипте зверху невеликою кількістю цукру.
  9. Випікайте 35–40 хвилин при температурі 180 градусів.
  10. Дайте готовому пирогу охолонути, потім прикрасьте цукровою пудрою.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Пиріг #Випічка