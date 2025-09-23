Пиріг з яблуками, який завжди виходить: рецепт для тих, хто не любить довго стояти на кухні

Смачна та дуже швидка випічка з яблуками

Цей сільський яблучний пиріг — простий десерт, для приготування якого не потрібно володіти особливими кулінарними навичками. Пісочне тісто замішується елементарно. Пиріг виходить дуже апетитним, ароматним і ніжним. Таку випічку можна спекти й до сімейного чаювання, і до приходу гостей.

Рецептом поділилися на порталі Catine.

Інгредієнти

Для тесту:

250 г борошна

125 г холодної олії

1 яйце

2 столові ложки цукру

щіпка солі

2-3 столові ложки холодної води

Для начинки:

4-5 великих твердих яблук

3 столові ложки цукру

1 чайна ложка кориці

1 чайна ложка лимонного соку

1 столова ложка борошна

Для прикраси:

1 збите яйце (для змащування країв)

трохи цукру для посипання.

Як приготувати яблучний пиріг