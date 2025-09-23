Пиріг з яблуками, який завжди виходить: рецепт для тих, хто не любить довго стояти на кухні
-
-
Читать на русском
Смачна та дуже швидка випічка з яблуками
Цей сільський яблучний пиріг — простий десерт, для приготування якого не потрібно володіти особливими кулінарними навичками. Пісочне тісто замішується елементарно. Пиріг виходить дуже апетитним, ароматним і ніжним. Таку випічку можна спекти й до сімейного чаювання, і до приходу гостей.
Інгредієнти
Для тесту:
- 250 г борошна
- 125 г холодної олії
- 1 яйце
- 2 столові ложки цукру
- щіпка солі
- 2-3 столові ложки холодної води
Для начинки:
- 4-5 великих твердих яблук
- 3 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка кориці
- 1 чайна ложка лимонного соку
- 1 столова ложка борошна
Для прикраси:
- 1 збите яйце (для змащування країв)
- трохи цукру для посипання.
Як приготувати яблучний пиріг
- У великій мисці змішайте просіяне борошно, сіль і цукор. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Потім швидко вимісіть інгредієнти до утворення пісочної текстури.
- Додайте яйце і кілька столових ложок холодної води та продовжуйте вимішувати до утворення однорідного тіста.
- Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки почистіть яблука, наріжте тонкими скибочками, покладіть у миску і збризніть лимонним соком.
- Змішайте яблука з цукром, корицею і борошном.
- Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в нерівне коло прямо на деку. Викладіть у середину скибочки яблук, залишивши по краях 4–5 см вільними.
- Загорніть краї тіста на яблука, злегка защипніть їх, залишивши серединку відкритою.
- Змастіть краї збитим яйцем і посипте зверху невеликою кількістю цукру.
- Випікайте 35–40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Дайте готовому пирогу охолонути, потім прикрасьте цукровою пудрою.