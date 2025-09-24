Укр

Помидоры на зиму: базилик и чеснок делают вкус невероятным (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оригинальные, вкусные, для ужина с близкими
Оригинальные, вкусные, для ужина с близкими. Фото instagram.com

Невероятно ароматные, с насыщенным вкусом

Помидор – один из самых любимых овощей лета, без которого трудно представить как свежие салаты, так и зимние заготовки. Из него готовят соусы, соки, аджику, а еще – различные маринованные варианты, например помидоры на зиму без соли, сахара и уксуса.

Но сегодня мы предлагаем другой рецепт – помидоры с базиликом и чесноком, которые отличаются особым ароматом и насыщенным вкусом. Это заготовка, которая наполнит зиму летним теплом и сделает любое блюдо ярче. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nekrasovakitchen".

Как законсервировать помидоры с базиликом и чесноком

Ингредиенты:

  • помидоры – 3,6 кг;
  • чеснок – 24 зубчика;
  • базилик – 120 г;
  • лавровый лист – 4 шт.;
  • черный перец горошком – 20 шт.;
  • душистый перец – 6 шт.;
  • вода – 4 л;
  • соль – 4 ст.л.;
  • сахар – 8 ст.л.;
  • уксус 9% – 4 ст.л.;

Способ приготовления:

  1. Промыть и просушить помидоры и зелень.
  2. Нарезать чеснок слайсами или мелкими кусочками.
  3. На дно стерилизованных банок уложить лавровый лист, перец, чеснок и базилик, плотно уложить помидоры.
  4. Залить банки крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  5. Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус, довести до кипения.
  6. Горячим маринадом залить банки, закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Чеснок #Базилик #Готовим дома