Помидоры на зиму: базилик и чеснок делают вкус невероятным (видео)
Читати українською
Невероятно ароматные, с насыщенным вкусом
Помидор – один из самых любимых овощей лета, без которого трудно представить как свежие салаты, так и зимние заготовки. Из него готовят соусы, соки, аджику, а еще – различные маринованные варианты, например помидоры на зиму без соли, сахара и уксуса.
Но сегодня мы предлагаем другой рецепт – помидоры с базиликом и чесноком, которые отличаются особым ароматом и насыщенным вкусом. Это заготовка, которая наполнит зиму летним теплом и сделает любое блюдо ярче. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nekrasovakitchen".
Как законсервировать помидоры с базиликом и чесноком
Ингредиенты:
- помидоры – 3,6 кг;
- чеснок – 24 зубчика;
- базилик – 120 г;
- лавровый лист – 4 шт.;
- черный перец горошком – 20 шт.;
- душистый перец – 6 шт.;
- вода – 4 л;
- соль – 4 ст.л.;
- сахар – 8 ст.л.;
- уксус 9% – 4 ст.л.;
Способ приготовления:
- Промыть и просушить помидоры и зелень.
- Нарезать чеснок слайсами или мелкими кусочками.
- На дно стерилизованных банок уложить лавровый лист, перец, чеснок и базилик, плотно уложить помидоры.
- Залить банки крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
- Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус, довести до кипения.
- Горячим маринадом залить банки, закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.