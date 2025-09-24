Помидоры на зиму: базилик и чеснок делают вкус невероятным (видео)

Невероятно ароматные, с насыщенным вкусом

Помидор – один из самых любимых овощей лета, без которого трудно представить как свежие салаты, так и зимние заготовки. Из него готовят соусы, соки, аджику, а еще – различные маринованные варианты, например помидоры на зиму без соли, сахара и уксуса.

Но сегодня мы предлагаем другой рецепт – помидоры с базиликом и чесноком, которые отличаются особым ароматом и насыщенным вкусом. Это заготовка, которая наполнит зиму летним теплом и сделает любое блюдо ярче. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nekrasovakitchen".

Как законсервировать помидоры с базиликом и чесноком

Ингредиенты:

помидоры – 3,6 кг;

чеснок – 24 зубчика;

базилик – 120 г;

лавровый лист – 4 шт.;

черный перец горошком – 20 шт.;

душистый перец – 6 шт.;

вода – 4 л;

соль – 4 ст.л.;

сахар – 8 ст.л.;

уксус 9% – 4 ст.л.;

Способ приготовления: