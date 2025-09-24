Помідори на зиму: базилік і часник роблять смак неймовірним (відео)
Неймовірно ароматні, з насиченим смаком
Помідор — один із найулюбленіших овочів літа, без якого важко уявити як свіжі салати, так і зимові заготівлі. З нього готують соуси, соки, аджику, а ще — різноманітні мариновані варіанти, наприклад, помідори на зиму без солі, цукру та оцту.
Але сьогодні ми пропонуємо інший рецепт — помідори з базиліком та часником, які вирізняються особливим ароматом та насиченим смаком. Це заготівля, що наповнить зиму літнім теплом та зробить будь-яку страву яскравішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".
Як законсервувати помідори з базиліком і часником
Інгредієнти:
- помідори – 3,6 кг;
- часник – 24 зубчики;
- базилік – 120 г;
- лавровий лист – 4 шт.;
- чорний перець горошком – 20 шт.;
- запашний перець – 6 шт.;
- вода – 4 л;
- сіль – 4 ст.л.;
- цукор – 8 ст.л.;
- оцет 9% – 4 ст.л.;
Спосіб приготування:
- Промити та просушити помідори та зелень.
- Нарізати часник слайсами або дрібними шматочками.
- На дно стерилізованих банок покласти лавровий лист, перець, часник і базилік, щільно укласти помідори.
- Залити банки окропом, накрити кришками і залишити на 15 хвилин.
- Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор та оцет, довести до кипіння.
- Гарячим маринадом залити банки, закрутити кришки, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження.