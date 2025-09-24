Помідори на зиму: базилік і часник роблять смак неймовірним (відео)

Неймовірно ароматні, з насиченим смаком

Помідор — один із найулюбленіших овочів літа, без якого важко уявити як свіжі салати, так і зимові заготівлі. З нього готують соуси, соки, аджику, а ще — різноманітні мариновані варіанти, наприклад, помідори на зиму без солі, цукру та оцту.

Але сьогодні ми пропонуємо інший рецепт — помідори з базиліком та часником, які вирізняються особливим ароматом та насиченим смаком. Це заготівля, що наповнить зиму літнім теплом та зробить будь-яку страву яскравішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".

Як законсервувати помідори з базиліком і часником

Інгредієнти:

помідори – 3,6 кг;

часник – 24 зубчики;

базилік – 120 г;

лавровий лист – 4 шт.;

чорний перець горошком – 20 шт.;

запашний перець – 6 шт.;

вода – 4 л;

сіль – 4 ст.л.;

цукор – 8 ст.л.;

оцет 9% – 4 ст.л.;

Спосіб приготування: