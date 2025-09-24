Рус

Помідори на зиму: базилік і часник роблять смак неймовірним (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Оригінальні, смачні, для вечері з близькими
Оригінальні, смачні, для вечері з близькими. Фото instagram.com

Неймовірно ароматні, з насиченим смаком

Помідор — один із найулюбленіших овочів літа, без якого важко уявити як свіжі салати, так і зимові заготівлі. З нього готують соуси, соки, аджику, а ще — різноманітні мариновані варіанти, наприклад, помідори на зиму без солі, цукру та оцту.

Але сьогодні ми пропонуємо інший рецепт — помідори з базиліком та часником, які вирізняються особливим ароматом та насиченим смаком. Це заготівля, що наповнить зиму літнім теплом та зробить будь-яку страву яскравішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".

Як законсервувати помідори з базиліком і часником

Інгредієнти:

  • помідори – 3,6 кг;
  • часник – 24 зубчики;
  • базилік – 120 г;
  • лавровий лист – 4 шт.;
  • чорний перець горошком – 20 шт.;
  • запашний перець – 6 шт.;
  • вода – 4 л;
  • сіль – 4 ст.л.;
  • цукор – 8 ст.л.;
  • оцет 9% – 4 ст.л.;

Спосіб приготування:

  1. Промити та просушити помідори та зелень.
  2. Нарізати часник слайсами або дрібними шматочками.
  3. На дно стерилізованих банок покласти лавровий лист, перець, часник і базилік, щільно укласти помідори.
  4. Залити банки окропом, накрити кришками і залишити на 15 хвилин.
  5. Злити воду в каструлю, додати сіль, цукор та оцет, довести до кипіння.
  6. Гарячим маринадом залити банки, закрутити кришки, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Часник #Базилік #Готуємо вдома