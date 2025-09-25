Яблочный пирог с привкусом студенческих воспоминаний: рецепт, который невозможно забыть (видео)

Нежный, ароматный, очень вкусный

Яблоки – это один из самых популярных фруктов в мире, из которых готовят варенье, компоты, соки и даже сухое варенье из карамелизированных кусочков. Их сладкий вкус и легкая кислинка делают любые десерты невероятно ароматными и нежными.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог, в котором яблоки становятся настоящей звездой начинки. Этот пирог сочетает нежное тесто и сочные яблоки, идеально подходит как для семейного чаепития, так и гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "darya_barihashvili".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

песочное печенье – 200 г;

сливочное масло – 110 г;

яблоки – 500 г;

корица – 1 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 100 г;

ванильный сахар – 0,5 пакетика;

крахмал – 0,5 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

молоко – 150 мл;

сливочное масло для крема – 30 г;

орехи (по желанию) – 50 г;

Способ приготовления: