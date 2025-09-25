Яблочный пирог с привкусом студенческих воспоминаний: рецепт, который невозможно забыть (видео)
-
-
Нежный, ароматный, очень вкусный
Яблоки – это один из самых популярных фруктов в мире, из которых готовят варенье, компоты, соки и даже сухое варенье из карамелизированных кусочков. Их сладкий вкус и легкая кислинка делают любые десерты невероятно ароматными и нежными.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог, в котором яблоки становятся настоящей звездой начинки. Этот пирог сочетает нежное тесто и сочные яблоки, идеально подходит как для семейного чаепития, так и гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "darya_barihashvili".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- песочное печенье – 200 г;
- сливочное масло – 110 г;
- яблоки – 500 г;
- корица – 1 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 100 г;
- ванильный сахар – 0,5 пакетика;
- крахмал – 0,5 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- молоко – 150 мл;
- сливочное масло для крема – 30 г;
- орехи (по желанию) – 50 г;
Способ приготовления:
- Растопить масло и смешать с измельченным печеньем до однородной массы.
- Выложить смесь в форму, утрамбовать и выпекать 10 мин при 180°C.
- Нарезать яблоки кубиками, посыпать корицей и запечь до мягкости.
- Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром, добавить крахмал и муку, постепенно влить молоко и варить на среднем огне до загустения.
- Добавить сливочное масло в крем и тщательно перемешать.
- На лепешку выложить крем, сверху яблоки, посыпать орехами по желанию.