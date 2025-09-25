Укр

Яблочный пирог с привкусом студенческих воспоминаний: рецепт, который невозможно забыть (видео)

Мария Швец
Очень простой, быстрый и вкусный, для всей семьи
Очень простой, быстрый и вкусный, для всей семьи. Фото instagram.com

Нежный, ароматный, очень вкусный

Яблоки – это один из самых популярных фруктов в мире, из которых готовят варенье, компоты, соки и даже сухое варенье из карамелизированных кусочков. Их сладкий вкус и легкая кислинка делают любые десерты невероятно ароматными и нежными.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог, в котором яблоки становятся настоящей звездой начинки. Этот пирог сочетает нежное тесто и сочные яблоки, идеально подходит как для семейного чаепития, так и гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "darya_barihashvili".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

  • песочное печенье – 200 г;
  • сливочное масло – 110 г;
  • яблоки – 500 г;
  • корица – 1 ч. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • ванильный сахар – 0,5 пакетика;
  • крахмал – 0,5 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • молоко – 150 мл;
  • сливочное масло для крема – 30 г;
  • орехи (по желанию) – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Растопить масло и смешать с измельченным печеньем до однородной массы.
  2. Выложить смесь в форму, утрамбовать и выпекать 10 мин при 180°C.
  3. Нарезать яблоки кубиками, посыпать корицей и запечь до мягкости.
  4. Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром, добавить крахмал и муку, постепенно влить молоко и варить на среднем огне до загустения.
  5. Добавить сливочное масло в крем и тщательно перемешать.
  6. На лепешку выложить крем, сверху яблоки, посыпать орехами по желанию.
