Яблучний пиріг із присмаком студентських спогадів: рецепт, який неможливо забути (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Делікатний, ароматний, дуже смачний
Яблука – це один із найпопулярніших фруктів у світі, із яких готують варення, компоти, соки та навіть сухе варення з карамелізованих шматочків. Їх солодкий смак і легка кислинка роблять будь-які десерти неймовірно ароматними та ніжними.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний яблучний пиріг, у якому яблука стають справжньою зіркою начинки. Цей пиріг поєднує ніжне тісто та соковиті яблука, ідеально підходить як для сімейного чаювання, так і для гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "darya_barihashvili".
Як приготувати яблучний пиріг
Інгредієнти:
- пісочне печиво – 200 г;
- вершкове масло – 110 г;
- яблука – 500 г;
- кориця – 1 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 100 г;
- ванільний цукор – 0,5 пакетика;
- крохмаль – 0,5 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- молоко – 150 мл;
- вершкове масло для крему – 30 г;
- горіхи (за бажанням) – 50 г;
Спосіб приготування:
- Розтопити масло і змішати з подрібненим печивом до однорідної маси.
- Викласти суміш у форму, утрамбувати і випікати 10 хв при 180°C.
- Нарізати яблука кубиками, посипати корицею і запекти до м’якості.
- Збити яйце з цукром, ванільним цукром, додати крохмаль та борошно, поступово влити молоко і варити на середньому вогні до загустіння.
- Додати вершкове масло до крему і ретельно перемішати.
- На корж викласти крем, зверху яблука, посипати горіхами за бажанням.