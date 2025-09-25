Яблучний пиріг із присмаком студентських спогадів: рецепт, який неможливо забути (відео)

Делікатний, ароматний, дуже смачний

Яблука – це один із найпопулярніших фруктів у світі, із яких готують варення, компоти, соки та навіть сухе варення з карамелізованих шматочків. Їх солодкий смак і легка кислинка роблять будь-які десерти неймовірно ароматними та ніжними.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний яблучний пиріг, у якому яблука стають справжньою зіркою начинки. Цей пиріг поєднує ніжне тісто та соковиті яблука, ідеально підходить як для сімейного чаювання, так і для гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "darya_barihashvili".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

пісочне печиво – 200 г;

вершкове масло – 110 г;

яблука – 500 г;

кориця – 1 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 100 г;

ванільний цукор – 0,5 пакетика;

крохмаль – 0,5 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

молоко – 150 мл;

вершкове масло для крему – 30 г;

горіхи (за бажанням) – 50 г;

Спосіб приготування: