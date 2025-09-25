Рус

Яблучний пиріг із присмаком студентських спогадів: рецепт, який неможливо забути (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже простий, швидкий і смачний, для всієї родини
Дуже простий, швидкий і смачний, для всієї родини. Фото instagram.com

Делікатний, ароматний, дуже смачний

Яблука – це один із найпопулярніших фруктів у світі, із яких готують варення, компоти, соки та навіть сухе варення з карамелізованих шматочків. Їх солодкий смак і легка кислинка роблять будь-які десерти неймовірно ароматними та ніжними.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний яблучний пиріг, у якому яблука стають справжньою зіркою начинки. Цей пиріг поєднує ніжне тісто та соковиті яблука, ідеально підходить як для сімейного чаювання, так і для гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "darya_barihashvili".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • пісочне печиво – 200 г;
  • вершкове масло – 110 г;
  • яблука – 500 г;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 100 г;
  • ванільний цукор – 0,5 пакетика;
  • крохмаль – 0,5 ст. л.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • молоко – 150 мл;
  • вершкове масло для крему – 30 г;
  • горіхи (за бажанням) – 50 г;

Спосіб приготування:

  1. Розтопити масло і змішати з подрібненим печивом до однорідної маси.
  2. Викласти суміш у форму, утрамбувати і випікати 10 хв при 180°C.
  3. Нарізати яблука кубиками, посипати корицею і запекти до м’якості.
  4. Збити яйце з цукром, ванільним цукром, додати крохмаль та борошно, поступово влити молоко і варити на середньому вогні до загустіння.
  5. Додати вершкове масло до крему і ретельно перемішати.
  6. На корж викласти крем, зверху яблука, посипати горіхами за бажанням.
Теги:
#Яблука #Пиріг #Готуємо вдома