Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке: простой и быстрый рецепт

Приготовленные по этому рецепту помидоры можно добавлять в пиццу, супы, салаты

Вяленые помидоры — это не просто заготовка, а настоящая находка, когда хочется сохранить насыщенный вкус овощей на зиму. Такие помидоры можно очень быстро приготовить дома. И для этого не понадобятся дегидратор или духовка, достаточно будет микроволновой печи.

Для вяления выбирайте мясистые сорта помидоров ("Сливка", "Рома"), так как они содержат меньше сока. Чтобы помидоры не подгорели в микроволновке, лучше ставить их на стеклянную тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое будет впитывать сок. Также учтите, если держать помидоры в микроволновке слишком долго, они станут жесткими. Поэтому следите за состоянием после каждого подхода.

Рецептом блюда поделились на портале "Попоїсти".

Ингредиенты

Помидоры – 10 шт.

Прованские травы – 1 ч. ложка

Соль морская — 2 г

Оливковое масло – 50 мл

Чеснок – 4-5 зубчиков

Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке