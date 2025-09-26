Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке: простой и быстрый рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Приготовленные по этому рецепту помидоры можно добавлять в пиццу, супы, салаты
Вяленые помидоры — это не просто заготовка, а настоящая находка, когда хочется сохранить насыщенный вкус овощей на зиму. Такие помидоры можно очень быстро приготовить дома. И для этого не понадобятся дегидратор или духовка, достаточно будет микроволновой печи.
Для вяления выбирайте мясистые сорта помидоров ("Сливка", "Рома"), так как они содержат меньше сока. Чтобы помидоры не подгорели в микроволновке, лучше ставить их на стеклянную тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое будет впитывать сок. Также учтите, если держать помидоры в микроволновке слишком долго, они станут жесткими. Поэтому следите за состоянием после каждого подхода.
Рецептом блюда поделились на портале "Попоїсти".
Ингредиенты
- Помидоры – 10 шт.
- Прованские травы – 1 ч. ложка
- Соль морская — 2 г
- Оливковое масло – 50 мл
- Чеснок – 4-5 зубчиков
Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке
- Моем и разрезаем помидоры вдоль пополам.
- Чайной ложечкой удаляем семена. Далее подготовленные помидоры солим и посыпаем прованскими травами.
- Выкладываем помидоры на плоскую тарелку, которая подходит для использования в микроволновой печи.
- Ставим помидоры в микроволновку и готовим 6 минут при максимальной мощности.
- Даем помидорам остыть и сливаем жидкость, если она образовалась. После этого снова отправляем их на 6 минут в печь.
- Повторяем процесс: даем томатам остыть, сливаем жидкость, после чего отправляем их в третий раз на 6 минут в микроволновую печь.
- Еще теплые вяленые помидоры аккуратно снимаем с тарелки и перекладываем в чистую, сухую банку. Добавляем чеснок (можно выдавить или нарезать тонкими пластинами).
- Заливаем помидоры маслом.
- Плотно закрываем банку и храним заготовку в холодильнике.