Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке: простой и быстрый рецепт

Наталья Граковская
Вяленые помидоры
Вяленые помидоры. Фото Freepik

Приготовленные по этому рецепту помидоры можно добавлять в пиццу, супы, салаты

Вяленые помидоры — это не просто заготовка, а настоящая находка, когда хочется сохранить насыщенный вкус овощей на зиму. Такие помидоры можно очень быстро приготовить дома. И для этого не понадобятся дегидратор или духовка, достаточно будет микроволновой печи.

Для вяления выбирайте мясистые сорта помидоров ("Сливка", "Рома"), так как они содержат меньше сока. Чтобы помидоры не подгорели в микроволновке, лучше ставить их на стеклянную тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое будет впитывать сок. Также учтите, если держать помидоры в микроволновке слишком долго, они станут жесткими. Поэтому следите за состоянием после каждого подхода.

Рецептом блюда поделились на портале "Попоїсти".

Ингредиенты

  • Помидоры – 10 шт.
  • Прованские травы – 1 ч. ложка
  • Соль морская — 2 г
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Чеснок – 4-5 зубчиков

Как приготовить вяленые помидоры в микроволновке

  1. Моем и разрезаем помидоры вдоль пополам.
  2. Чайной ложечкой удаляем семена. Далее подготовленные помидоры солим и посыпаем прованскими травами.
  3. Выкладываем помидоры на плоскую тарелку, которая подходит для использования в микроволновой печи.
  4. Ставим помидоры в микроволновку и готовим 6 минут при максимальной мощности.
  5. Даем помидорам остыть и сливаем жидкость, если она образовалась. После этого снова отправляем их на 6 минут в печь.
  6. Повторяем процесс: даем томатам остыть, сливаем жидкость, после чего отправляем их в третий раз на 6 минут в микроволновую печь.
  7. Еще теплые вяленые помидоры аккуратно снимаем с тарелки и перекладываем в чистую, сухую банку. Добавляем чеснок (можно выдавить или нарезать тонкими пластинами).
  8. Заливаем помидоры маслом.
  9. Плотно закрываем банку и храним заготовку в холодильнике.
