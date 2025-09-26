Рус

Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці: простий та швидкий рецепт

Наталя Граковська
В'ялені помідори
В'ялені помідори. Фото Freepik

Приготовані за цим рецептом помідори можна додавати у піцу, супи, салати

В'ялені помідори — це не просто заготівля, а справжня знахідка, коли хочеться зберегти насичений смак овочів на зиму. Такі помідори можна дуже швидко приготувати вдома. І для цього не знадобляться дегідратор чи духовка, достатньо буде мікрохвильової печі.

Для в'ялення обирайте м’ясисті сорти помідорів ("Сливка", "Рома"), бо вони містять менше соку. Щоб помідори не підгоріли в мікрохвильовці, краще ставити їх на скляну тарілку застелену паперовим рушником, який вбиратиме сік. Також врахуйте, якщо тримати помідори в мікрохвильовці занадто довго, вони стануть жорсткими. Тому слідкуйте за станом після кожного підходу.

Рецептом страви поділилися на порталі "Попоїсти".

Інгредієнти

  • Помідори — 10 шт.
  • Прованські трави — 1 ч. ложка
  • Сіль морська — 2 г
  • Оливкова олія — 50 мл
  • Часник — 4-5 зубчиків

Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці

  1. Миємо та розрізаємо помідори навпіл уздовж.
  2. Чайною ложечкою видаляємо насіння. Далі підготовлені помідори солимо та посипаємо прованськими травами.
  3. Викладаємо помідори на плоску тарілку, яка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
  4. Ставимо помідори в мікрохвильовку і готуємо 6 хвилин при максимальній потужності.
  5. Даємо помідорам охолонути та зливаємо рідину, якщо вона утворилася. Після цього знову відправляємо їх на 6 хвилин до печі.
  6. Повторюємо процес: даємо томатам охолонути, зливаємо рідину, після чого відправляємо їх втретє на 6 хвилин до мікрохвильової печі.
  7. Ще теплі в'ялені помідори акуратно знімаємо з тарілки та перекладаємо в чисту, суху банку. Додаємо часник (можна видавити або нарізати тонкими пластинами).
  8. Заливаємо помідори олією.
  9. Щільно закриваємо банку та зберігаємо заготівлю в холодильнику.
