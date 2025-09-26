Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці: простий та швидкий рецепт
Приготовані за цим рецептом помідори можна додавати у піцу, супи, салати
В'ялені помідори — це не просто заготівля, а справжня знахідка, коли хочеться зберегти насичений смак овочів на зиму. Такі помідори можна дуже швидко приготувати вдома. І для цього не знадобляться дегідратор чи духовка, достатньо буде мікрохвильової печі.
Для в'ялення обирайте м’ясисті сорти помідорів ("Сливка", "Рома"), бо вони містять менше соку. Щоб помідори не підгоріли в мікрохвильовці, краще ставити їх на скляну тарілку застелену паперовим рушником, який вбиратиме сік. Також врахуйте, якщо тримати помідори в мікрохвильовці занадто довго, вони стануть жорсткими. Тому слідкуйте за станом після кожного підходу.
Рецептом страви поділилися на порталі "Попоїсти".
Інгредієнти
- Помідори — 10 шт.
- Прованські трави — 1 ч. ложка
- Сіль морська — 2 г
- Оливкова олія — 50 мл
- Часник — 4-5 зубчиків
Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці
- Миємо та розрізаємо помідори навпіл уздовж.
- Чайною ложечкою видаляємо насіння. Далі підготовлені помідори солимо та посипаємо прованськими травами.
- Викладаємо помідори на плоску тарілку, яка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
- Ставимо помідори в мікрохвильовку і готуємо 6 хвилин при максимальній потужності.
- Даємо помідорам охолонути та зливаємо рідину, якщо вона утворилася. Після цього знову відправляємо їх на 6 хвилин до печі.
- Повторюємо процес: даємо томатам охолонути, зливаємо рідину, після чого відправляємо їх втретє на 6 хвилин до мікрохвильової печі.
- Ще теплі в'ялені помідори акуратно знімаємо з тарілки та перекладаємо в чисту, суху банку. Додаємо часник (можна видавити або нарізати тонкими пластинами).
- Заливаємо помідори олією.
- Щільно закриваємо банку та зберігаємо заготівлю в холодильнику.