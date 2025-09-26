Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці: простий та швидкий рецепт

Приготовані за цим рецептом помідори можна додавати у піцу, супи, салати

В'ялені помідори — це не просто заготівля, а справжня знахідка, коли хочеться зберегти насичений смак овочів на зиму. Такі помідори можна дуже швидко приготувати вдома. І для цього не знадобляться дегідратор чи духовка, достатньо буде мікрохвильової печі.

Для в'ялення обирайте м’ясисті сорти помідорів ("Сливка", "Рома"), бо вони містять менше соку. Щоб помідори не підгоріли в мікрохвильовці, краще ставити їх на скляну тарілку застелену паперовим рушником, який вбиратиме сік. Також врахуйте, якщо тримати помідори в мікрохвильовці занадто довго, вони стануть жорсткими. Тому слідкуйте за станом після кожного підходу.

Рецептом страви поділилися на порталі "Попоїсти".

Інгредієнти

Помідори — 10 шт.

Прованські трави — 1 ч. ложка

Сіль морська — 2 г

Оливкова олія — 50 мл

Часник — 4-5 зубчиків

Як приготувати в'ялені помідори в мікрохвильовці