Если надоела "Шарлотка": попробуйте приготовить эту нежную запеканку с яблоками

Рисовый десерт с карамелизированными яблоками готовится очень просто

Из яблок можно готовить не только классическую шарлотку, но и множество других простых и вкусных блюд. Одним из таких вариантов является нежная рисовая запеканка с яблоками. Она получается сытной, но лёгкой, с приятной фруктовой ноткой и карамельным ароматом. Такую запеканку можно подавать как на завтрак, так и к чаю или кофе.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Готовим Вместе".

Ингредиенты:

Рис отваренный – 200 г

Изюм — 70 г

Яблоки – 1-2 шт.

Для заливки:

Яйца – 2 шт.

Сахар — 70 г (по вкусу)

Молоко – 200 мл

Как приготовить рисовую запеканку с яблоками