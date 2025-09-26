Если надоела "Шарлотка": попробуйте приготовить эту нежную запеканку с яблоками
-
-
Рисовый десерт с карамелизированными яблоками готовится очень просто
Из яблок можно готовить не только классическую шарлотку, но и множество других простых и вкусных блюд. Одним из таких вариантов является нежная рисовая запеканка с яблоками. Она получается сытной, но лёгкой, с приятной фруктовой ноткой и карамельным ароматом. Такую запеканку можно подавать как на завтрак, так и к чаю или кофе.
Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Готовим Вместе".
Ингредиенты:
- Рис отваренный – 200 г
- Изюм — 70 г
- Яблоки – 1-2 шт.
Для заливки:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар — 70 г (по вкусу)
- Молоко – 200 мл
Как приготовить рисовую запеканку с яблоками
- Очищаем яблоки и нарезаем кубиками.
- Выкладываем яблоки на разогретую сковороду с маслом. Тушим на маленьком огне 5-7 минут. Яблоки должны стать мягкими.
- Добавляем 30 г сахара (можно не добавлять или добавить больше, если любите сладкое) и перемешиваем, чтобы яблоки подкарамелизировались. Отставляем.
- Готовим заливку: в миску выбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и молоко. Всё тщательно перемешиваем.
- Отваренный рис с изюмом выкладываем в смазанную сливочным маслом форму. Сверху выкладываем карамелизированные яблоки. Выливаем заливку поверх яблок, делая проколы вилкой, чтобы она стекла вниз.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут.