Если надоела "Шарлотка": попробуйте приготовить эту нежную запеканку с яблоками

Наталья Граковская
Рисовая запеканка с яблоками
Рисовая запеканка с яблоками. Фото Скриншот YouTube

Рисовый десерт с карамелизированными яблоками готовится очень просто

Из яблок можно готовить не только классическую шарлотку, но и множество других простых и вкусных блюд. Одним из таких вариантов является нежная рисовая запеканка с яблоками. Она получается сытной, но лёгкой, с приятной фруктовой ноткой и карамельным ароматом. Такую запеканку можно подавать как на завтрак, так и к чаю или кофе.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Готовим Вместе".

Ингредиенты:

  • Рис отваренный – 200 г
  • Изюм — 70 г
  • Яблоки – 1-2 шт.

Для заливки:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар — 70 г (по вкусу)
  • Молоко – 200 мл

Как приготовить рисовую запеканку с яблоками

  1. Очищаем яблоки и нарезаем кубиками.
  2. Выкладываем яблоки на разогретую сковороду с маслом. Тушим на маленьком огне 5-7 минут. Яблоки должны стать мягкими.
  3. Добавляем 30 г сахара (можно не добавлять или добавить больше, если любите сладкое) и перемешиваем, чтобы яблоки подкарамелизировались. Отставляем.
  4. Готовим заливку: в миску выбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и молоко. Всё тщательно перемешиваем.
  5. Отваренный рис с изюмом выкладываем в смазанную сливочным маслом форму. Сверху выкладываем карамелизированные яблоки. Выливаем заливку поверх яблок, делая проколы вилкой, чтобы она стекла вниз.
  6. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут.
