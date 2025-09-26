Рус

Якщо набридла "Шарлотка": спробуйте приготувати цю ніжну запіканку з яблуками

Наталя Граковська
Читать на русском
Рисова запіканка з яблуками
Рисова запіканка з яблуками. Фото Скріншот YouTube

Рисовий десерт із карамелізованими яблуками готується дуже просто

З яблук можна готувати не лише класичну шарлотку, а й безліч інших простих і смачних страв. Одним із таких варіантів є ніжна рисова запіканка з яблуками. Вона виходить ситною, але легкою, із приємною фруктовою ноткою і карамельним ароматом. Така запіканка чудово смакує як на сніданок, так і до чаю чи кави.

Рецептом страви поділились на YouTube-каналі "Готуємо Разом".

Інгредієнти:

  • Рис відварений — 200 г
  • Родзинки — 70 г
  • Яблука — 1-2 шт.

Для заливки:

  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 70 г (до смаку)
  • Молоко — 200 мл

Як приготувати рисову запіканку з яблуками

  1. Очищаємо яблука і нарізаємо кубиками.
  2. Викладаємо яблука на розігріту пательню з маслом. Тушкуємо на маленькому вогні 5-7 хвилин. Яблука мають стати м'якими.
  3. Додаємо 30 г цукру (можна не додавати чи додати більше, якщо любите солодке) і перемішуємо, щоб яблука підкарамелізувалися. Відставляємо.
  4. Готуємо заливку: в миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і молоко. Усе ретельно перемішуємо.
  5. Відварений рис із родзинками викладаємо у змащену вершковим маслом форму. Зверху викладаємо карамелізовані яблука. Виливаємо заливку поверх яблук, роблячи проколи виделкою, щоб вона стекла донизу.
  6. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин.
