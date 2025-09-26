Якщо набридла "Шарлотка": спробуйте приготувати цю ніжну запіканку з яблуками
-
-
Рисовий десерт із карамелізованими яблуками готується дуже просто
З яблук можна готувати не лише класичну шарлотку, а й безліч інших простих і смачних страв. Одним із таких варіантів є ніжна рисова запіканка з яблуками. Вона виходить ситною, але легкою, із приємною фруктовою ноткою і карамельним ароматом. Така запіканка чудово смакує як на сніданок, так і до чаю чи кави.
Рецептом страви поділились на YouTube-каналі "Готуємо Разом".
Інгредієнти:
- Рис відварений — 200 г
- Родзинки — 70 г
- Яблука — 1-2 шт.
Для заливки:
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 70 г (до смаку)
- Молоко — 200 мл
Як приготувати рисову запіканку з яблуками
- Очищаємо яблука і нарізаємо кубиками.
- Викладаємо яблука на розігріту пательню з маслом. Тушкуємо на маленькому вогні 5-7 хвилин. Яблука мають стати м'якими.
- Додаємо 30 г цукру (можна не додавати чи додати більше, якщо любите солодке) і перемішуємо, щоб яблука підкарамелізувалися. Відставляємо.
- Готуємо заливку: в миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і молоко. Усе ретельно перемішуємо.
- Відварений рис із родзинками викладаємо у змащену вершковим маслом форму. Зверху викладаємо карамелізовані яблука. Виливаємо заливку поверх яблук, роблячи проколи виделкою, щоб вона стекла донизу.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин.