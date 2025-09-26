Якщо набридла "Шарлотка": спробуйте приготувати цю ніжну запіканку з яблуками

Рисовий десерт із карамелізованими яблуками готується дуже просто

З яблук можна готувати не лише класичну шарлотку, а й безліч інших простих і смачних страв. Одним із таких варіантів є ніжна рисова запіканка з яблуками. Вона виходить ситною, але легкою, із приємною фруктовою ноткою і карамельним ароматом. Така запіканка чудово смакує як на сніданок, так і до чаю чи кави.

Рецептом страви поділились на YouTube-каналі "Готуємо Разом".

Інгредієнти:

Рис відварений — 200 г

Родзинки — 70 г

Яблука — 1-2 шт.

Для заливки:

Яйця — 2 шт.

Цукор — 70 г (до смаку)

Молоко — 200 мл

Як приготувати рисову запіканку з яблуками