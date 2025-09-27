Обваривать ничего не надо: как легко приготовить капусту для голубцов
Трюк с микроволновкой и капустой должна знать каждая хозяйка
Голубцы — это одно из самых популярных традиционных блюд украинской кухни, которое готовят и на праздники, и в будни. Приготовление начинки для голубцов обычно не вызывает трудностей. Больше всего хлопот всегда приносит подготовка капусты, ведь нужно отделить листья так, чтобы они оставались целыми, а в то же время были мягкими и гибкими. В этом рецепте есть простой и современный способ, как подготовить капусту для голубцов с помощью микроволновки — быстро, без лишних хлопот и с отличным результатом.
Полезным приемом поделились на кулинарном YouTube-канале "Легка кухня". Этот способ подготовки капусты значительно облегчит приготовление голубцов и сэкономит время.
Ингредиенты
- Капуста — 1 кочан
Как приготовить капусту для голубцов в микроволновке
- Берем кочан капусты, моем его и вытираем насухо.
- Вырезаем середину (кочерыжку) капусты. Вырезанную серединку выбрасываем.
- Берем чистую тарелку и перекладываем в нее головку капусты вырезанной частью вниз.
- Накрываем капусту обычным пакетом.
- Ставим в микроволновку на 15 минут на обычный режим разогрева.
- По окончании времени осторожно достаем и снимаем горячий пакет.
- Отделяем мягкие листья.
- Если листья не отделяются, снова надеваем пакет и отправляем в микроволновку еще на 10 минут, и так чередуем, пока не снимем все листья.