Обварювати нічого не треба: як легко приготувати капусту для голубців
Трюк з мікрохвильовкою та капустою має знати кожна господиня
Голубці — це одна з найулюбленіших традиційних страв української кухні, яку і на свята, і у будні. Приготування начинки для голубців зазвичай не викликає труднощів. Найбільше клопоту завжди приносить підготовка капусти, адже потрібно відділити листя так, щоб воно залишалося цілим, а водночас було м’яким та гнучким. У цьому рецепті є простий і сучасний спосіб, як підготувати капусту для голубців за допомогою мікрохвильовки — швидко, без зайвого клопоту та з відмінним результатом.
Корисним прийомом поділилися у кулінарному YouTube-каналі "Легка кухня". Цей спосіб підготовки капусти значно полегшить приготування голубців та зекономить час.
Інгредієнти
- Капуста — 1 качан
Як приготувати капусту для голубців в мікрохвильовці
- Беремо капустину, миємо її та витираємо насухо.
- Вирізаємо середину (качан) капусти. Вирізану серединку викидаємо.
- Беремо чисту тарілку і перекладаємо в неї головку капусти вирізаною частиною вниз.
- Накриваємо капусту звичайним пакетом.
- Ставимо у мікрохвильовку на 15 хвилин на звичайний режим розігріву.
- Після закінчення часу обережно дістаємо і знімаємо гарячий пакет.
- Відділяємо м'яке листя.
- Якщо листя не відділяються, знову вдягаємо пакет і відправляємо у мікрохвильовку ще на 10 хвилин, і так чергуємо, допоки не знімемо все листя.