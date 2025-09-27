Обварювати нічого не треба: як легко приготувати капусту для голубців

Трюк з мікрохвильовкою та капустою має знати кожна господиня

Голубці — це одна з найулюбленіших традиційних страв української кухні, яку і на свята, і у будні. Приготування начинки для голубців зазвичай не викликає труднощів. Найбільше клопоту завжди приносить підготовка капусти, адже потрібно відділити листя так, щоб воно залишалося цілим, а водночас було м’яким та гнучким. У цьому рецепті є простий і сучасний спосіб, як підготувати капусту для голубців за допомогою мікрохвильовки — швидко, без зайвого клопоту та з відмінним результатом.

Корисним прийомом поділилися у кулінарному YouTube-каналі "Легка кухня". Цей спосіб підготовки капусти значно полегшить приготування голубців та зекономить час.

Інгредієнти

Капуста — 1 качан

Як приготувати капусту для голубців в мікрохвильовці