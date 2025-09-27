Рус

Обварювати нічого не треба: як легко приготувати капусту для голубців

Капуста для голубців
Трюк з мікрохвильовкою та капустою має знати кожна господиня

Голубці — це одна з найулюбленіших традиційних страв української кухні, яку і на свята, і у будні. Приготування начинки для голубців зазвичай не викликає труднощів. Найбільше клопоту завжди приносить підготовка капусти, адже потрібно відділити листя так, щоб воно залишалося цілим, а водночас було м’яким та гнучким. У цьому рецепті є простий і сучасний спосіб, як підготувати капусту для голубців за допомогою мікрохвильовки — швидко, без зайвого клопоту та з відмінним результатом.

Корисним прийомом поділилися у кулінарному YouTube-каналі "Легка кухня". Цей спосіб підготовки капусти значно полегшить приготування голубців та зекономить час.

Інгредієнти

  • Капуста — 1 качан

Як приготувати капусту для голубців в мікрохвильовці

  1. Беремо капустину, миємо її та витираємо насухо.
  2. Вирізаємо середину (качан) капусти. Вирізану серединку викидаємо.
  3. Беремо чисту тарілку і перекладаємо в неї головку капусти вирізаною частиною вниз.
  4. Накриваємо капусту звичайним пакетом.
  5. Ставимо у мікрохвильовку на 15 хвилин на звичайний режим розігріву.
  6. Після закінчення часу обережно дістаємо і знімаємо гарячий пакет.
  7. Відділяємо м'яке листя.
  8. Якщо листя не відділяються, знову вдягаємо пакет і відправляємо у мікрохвильовку ще на 10 хвилин, і так чергуємо, допоки не знімемо все листя.
