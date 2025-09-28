Быстро, просто и экономно: рецепт питательной намазки из сардины
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рыбная намазка идеальна для перекуса, завтрака или на работу.
Намазка из сардины с плавленым сырком — это блюдо, которое стоит иметь в холодильнике. В моменты, когда нет времени долго готовить, но хочется чего-то питательного и вкусного, эту закуску можно намазать на хлеб. Также ее можно брать с собой на перекусы на работу или учебу. К тому же эта намазка очень экономная, так как для ее приготовления не нужны очень дорогие продукты.
Рецептом намазки из сардины поделились на YouTube-канале "Украинська хата".
Ингредиенты
- 1 банка сардины
- 2 вареных яйца
- 1 плавленый сырок
- 1 ст.л. майонеза
- соль по вкусу
Как приготовить намазку из консервированной сардины
- Натрите вареные яйца и плавленый сырок на крупной терке.
- Слейте жидкость с сардины и измельчите рыбу вилкой.
- Добавьте размятую сардину к натертым яйцам и сыру.
- Добавьте майонез, тщательно перемешайте и посолите по вкусу.