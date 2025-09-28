Укр

Быстро, просто и экономно: рецепт питательной намазки из сардины

Наталья Граковская
Дата публикации
Намазка из сардины и плавленого сыра
Намазка из сардины и плавленого сыра. Фото Скриншот YouTube

Рыбная намазка идеальна для перекуса, завтрака или на работу.

Намазка из сардины с плавленым сырком — это блюдо, которое стоит иметь в холодильнике. В моменты, когда нет времени долго готовить, но хочется чего-то питательного и вкусного, эту закуску можно намазать на хлеб. Также ее можно брать с собой на перекусы на работу или учебу. К тому же эта намазка очень экономная, так как для ее приготовления не нужны очень дорогие продукты.

Рецептом намазки из сардины поделились на YouTube-канале "Украинська хата".

Ингредиенты

  • 1 банка сардины
  • 2 вареных яйца
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст.л. майонеза
  • соль по вкусу

Как приготовить намазку из консервированной сардины

  1. Натрите вареные яйца и плавленый сырок на крупной терке.
  2. Слейте жидкость с сардины и измельчите рыбу вилкой.
  3. Добавьте размятую сардину к натертым яйцам и сыру.
  4. Добавьте майонез, тщательно перемешайте и посолите по вкусу.
Теги:
#Рецепты #Закуска #Сардины #намазка