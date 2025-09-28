Быстро, просто и экономно: рецепт питательной намазки из сардины

Рыбная намазка идеальна для перекуса, завтрака или на работу.

Намазка из сардины с плавленым сырком — это блюдо, которое стоит иметь в холодильнике. В моменты, когда нет времени долго готовить, но хочется чего-то питательного и вкусного, эту закуску можно намазать на хлеб. Также ее можно брать с собой на перекусы на работу или учебу. К тому же эта намазка очень экономная, так как для ее приготовления не нужны очень дорогие продукты.

Рецептом намазки из сардины поделились на YouTube-канале "Украинська хата".

Ингредиенты

1 банка сардины

2 вареных яйца

1 плавленый сырок

1 ст.л. майонеза

соль по вкусу

Как приготовить намазку из консервированной сардины