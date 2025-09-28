Рус

Швидко, просто й економно: рецепт поживної намазки з сардини

Наталя Граковська
Намазка з сардини та плавленого сиру
Намазка з сардини та плавленого сиру

Рибна намазка ідеальна для перекусу, сніданку чи на роботу

Намазка з сардини з плавленим сирком — це страва, яку варто мати в холодильнику. В моменти, коли немає часу довго готувати, але хочеться чогось поживного й смачного, цю закуску можна намастити на хліб. Також її можна брати з собою на перекуси на роботу чи навчання. До того ж ця намазка дуже економна, бо для її приготування не потрібні дуже дорогі продукти.

Рецептом намазки з сардини поділилися на YouTube-каналі "Українська хата".

Інгредієнти

  • 1 банка сардини
  • 2 варені яйця
  • 1 плавлений сирок
  • 1 ст.л. майонезу
  • сіль до смаку

Як приготувати намазку з консервованої сардини

  1. Натріть варені яйця та плавлений сирок на великій терці.
  2. Злийте рідину з сардини та подрібніть рибу виделкою.
  3. Додайте розім'яту сардину до натертих яєць та сиру.
  4. Додайте майонез, ретельно перемішайте та посоліть на смак.
