Швидко, просто й економно: рецепт поживної намазки з сардини

Рибна намазка ідеальна для перекусу, сніданку чи на роботу

Намазка з сардини з плавленим сирком — це страва, яку варто мати в холодильнику. В моменти, коли немає часу довго готувати, але хочеться чогось поживного й смачного, цю закуску можна намастити на хліб. Також її можна брати з собою на перекуси на роботу чи навчання. До того ж ця намазка дуже економна, бо для її приготування не потрібні дуже дорогі продукти.

Рецептом намазки з сардини поділилися на YouTube-каналі "Українська хата".

Інгредієнти

1 банка сардини

2 варені яйця

1 плавлений сирок

1 ст.л. майонезу

сіль до смаку

Як приготувати намазку з консервованої сардини