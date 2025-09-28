Швидко, просто й економно: рецепт поживної намазки з сардини
Рибна намазка ідеальна для перекусу, сніданку чи на роботу
Намазка з сардини з плавленим сирком — це страва, яку варто мати в холодильнику. В моменти, коли немає часу довго готувати, але хочеться чогось поживного й смачного, цю закуску можна намастити на хліб. Також її можна брати з собою на перекуси на роботу чи навчання. До того ж ця намазка дуже економна, бо для її приготування не потрібні дуже дорогі продукти.
Рецептом намазки з сардини поділилися на YouTube-каналі "Українська хата".
Інгредієнти
- 1 банка сардини
- 2 варені яйця
- 1 плавлений сирок
- 1 ст.л. майонезу
- сіль до смаку
Як приготувати намазку з консервованої сардини
- Натріть варені яйця та плавлений сирок на великій терці.
- Злийте рідину з сардини та подрібніть рибу виделкою.
- Додайте розім'яту сардину до натертих яєць та сиру.
- Додайте майонез, ретельно перемішайте та посоліть на смак.