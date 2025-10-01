Простой салат с лесными грибами: гости будут просить добавки и выпытывать рецепт
Бюджетный салат из консервированных лесных грибов готовится всего из четырех базовых ингредиентов
Салат с лесными грибами — это ароматное и простое в приготовлении блюдо. Такой салат уместен в пост и станет отличным дополнением к повседневным или праздничным блюдам. А благодаря тому, что в рецепте используются именно консервированные лесные грибы, его можно готовить даже после окончания грибного сезона.
Рецептом поделилась YouTube-блогерша Мария Сидорчук.
Ингредиенты
- Лук 3 шт.
- Морковь 3 шт. (небольшого размера)
- Лесные грибы 1 банка (консервированные)
- Горошек зеленый 1 банка (консервированный)
- Масло растительное для жарки
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Этапы приготовления
- Нарезаем лук и обжариваем его на масле до прозрачности (или золотистого цвета).
- Пока лук жарится, натираем морковь на крупную терку.
- Обжаренный лук перекладываем в большую миску, где будем смешивать салат.
- Жарим до готовности натертую морковь и перекладываем в миску к обжаренному луку. Даем овощам остыть.
- Когда лук с морковью остынут, добавляем к ним банку консервированного горошка и лесные грибы.
- Солим, перчим и перемешиваем все ингредиенты. Салат готов.