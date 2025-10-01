Укр

Простой салат с лесными грибами: гости будут просить добавки и выпытывать рецепт

Наталья Граковская
Грибной салат
Грибной салат. Фото Скриншот YouTube

Бюджетный салат из консервированных лесных грибов готовится всего из четырех базовых ингредиентов

Салат с лесными грибами — это ароматное и простое в приготовлении блюдо. Такой салат уместен в пост и станет отличным дополнением к повседневным или праздничным блюдам. А благодаря тому, что в рецепте используются именно консервированные лесные грибы, его можно готовить даже после окончания грибного сезона.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Мария Сидорчук.

Ингредиенты

  • Лук 3 шт.
  • Морковь 3 шт. (небольшого размера)
  • Лесные грибы 1 банка (консервированные)
  • Горошек зеленый 1 банка (консервированный)
  • Масло растительное для жарки
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Этапы приготовления

  1. Нарезаем лук и обжариваем его на масле до прозрачности (или золотистого цвета).
  2. Пока лук жарится, натираем морковь на крупную терку.
  3. Обжаренный лук перекладываем в большую миску, где будем смешивать салат.
  4. Жарим до готовности натертую морковь и перекладываем в миску к обжаренному луку. Даем овощам остыть.
  5. Когда лук с морковью остынут, добавляем к ним банку консервированного горошка и лесные грибы.
  6. Солим, перчим и перемешиваем все ингредиенты. Салат готов.
