Простой салат с лесными грибами: гости будут просить добавки и выпытывать рецепт

Бюджетный салат из консервированных лесных грибов готовится всего из четырех базовых ингредиентов

Салат с лесными грибами — это ароматное и простое в приготовлении блюдо. Такой салат уместен в пост и станет отличным дополнением к повседневным или праздничным блюдам. А благодаря тому, что в рецепте используются именно консервированные лесные грибы, его можно готовить даже после окончания грибного сезона.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Мария Сидорчук.

Ингредиенты

Лук 3 шт.

Морковь 3 шт. (небольшого размера)

Лесные грибы 1 банка (консервированные)

Горошек зеленый 1 банка (консервированный)

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Этапы приготовления