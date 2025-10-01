Рус

Простий салат із лісовими грибами: гості будуть просити добавки та випитувати рецепт

Наталя Граковська
Грибний салат
Грибний салат. Фото Скріншот YouTube

Бюджетний салат із консервованих лісових грибів готується всього з чотирьох базових інгредієнтів

Салат із лісовими грибами — це ароматна й проста у приготуванні страва. Такий салат доречний у піст і стане чудовим доповненням до повсякденних чи святкових страв. А завдяки тому, що в рецепті використовуються саме консервовані лісові гриби, його можна готувати навіть після закінчення грибного сезону.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Марія Сидорчук.

Інгредієнти

  • Цибуля 3 шт.
  • Морква 3 шт. (невеликого розміру)
  • Лісові гриби 1 банка (консервовані)
  • Горошок зелений 1 банка (консервований)
  • Олія рослинна для смаження
  • Сіль на смак
  • Перець чорний мелений на смак

Етапи приготування

  1. Нарізаємо цибулю та обсмажуємо її на олії до прозорості (або золотистого кольору).
  2. Поки цибуля смажиться, натираємо моркву на грубу тертку.
  3. Обсмажену цибулю перекладаємо у велику миску, де будемо змішувати салат.
  4. Смажимо до готовності натерту моркву і перекладаємо у миску до обсмаженої цибулі. Даємо овочам охолонути.
  5. Коли цибуля з морквою охолонуть, додаємо до них банку консервованого горошку та лісові гриби.
  6. Солимо, перчимо та перемішуємо усі інгредієнти. Салат готовий.
Теги:
#Рецепти #Салат #Гриби #Закуска