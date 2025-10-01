Простий салат із лісовими грибами: гості будуть просити добавки та випитувати рецепт

Бюджетний салат із консервованих лісових грибів готується всього з чотирьох базових інгредієнтів

Салат із лісовими грибами — це ароматна й проста у приготуванні страва. Такий салат доречний у піст і стане чудовим доповненням до повсякденних чи святкових страв. А завдяки тому, що в рецепті використовуються саме консервовані лісові гриби, його можна готувати навіть після закінчення грибного сезону.

Рецептом поділилася YouTube-блогерка Марія Сидорчук.

Інгредієнти

Цибуля 3 шт.

Морква 3 шт. (невеликого розміру)

Лісові гриби 1 банка (консервовані)

Горошок зелений 1 банка (консервований)

Олія рослинна для смаження

Сіль на смак

Перець чорний мелений на смак

Етапи приготування