Простий салат із лісовими грибами: гості будуть просити добавки та випитувати рецепт
Бюджетний салат із консервованих лісових грибів готується всього з чотирьох базових інгредієнтів
Салат із лісовими грибами — це ароматна й проста у приготуванні страва. Такий салат доречний у піст і стане чудовим доповненням до повсякденних чи святкових страв. А завдяки тому, що в рецепті використовуються саме консервовані лісові гриби, його можна готувати навіть після закінчення грибного сезону.
Рецептом поділилася YouTube-блогерка Марія Сидорчук.
Інгредієнти
- Цибуля 3 шт.
- Морква 3 шт. (невеликого розміру)
- Лісові гриби 1 банка (консервовані)
- Горошок зелений 1 банка (консервований)
- Олія рослинна для смаження
- Сіль на смак
- Перець чорний мелений на смак
Етапи приготування
- Нарізаємо цибулю та обсмажуємо її на олії до прозорості (або золотистого кольору).
- Поки цибуля смажиться, натираємо моркву на грубу тертку.
- Обсмажену цибулю перекладаємо у велику миску, де будемо змішувати салат.
- Смажимо до готовності натерту моркву і перекладаємо у миску до обсмаженої цибулі. Даємо овочам охолонути.
- Коли цибуля з морквою охолонуть, додаємо до них банку консервованого горошку та лісові гриби.
- Солимо, перчимо та перемішуємо усі інгредієнти. Салат готовий.