Роскошная альтернатива котлетам: как приготовить нежные картофельные зразы с мясом


Наталья Граковская



Картофельные зразы. Фото vinnychany.info

Эти зразы готовятся быстро и требуют минимальное количество ингредиентов

Картофельные зразы с мясом — простое и питательное блюдо. Тесто готовится из вареного картофеля, а начинка — из фарша. Зразы станут альтернативой привычным котлетам на обед или ужин. Зразы вкусны со сметаной, но можно есть их и с другими соусами.

Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube канале.

Ингредиенты

  • Картофель вареный – 1 кг.
  • Сливочное масло 82% – 50 г.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 5 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Фарш свиной – 400 г.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить зразы с мясной начинкой

  1. Отварной картофель растолките в пюре. Добавьте к нему масло, яйцо, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешайте, накройте массу пищевой пленкой и оставьте (или отложите).
  2. На хорошо разогретую сковороду налейте растительное масло и выложите фарш. Жарьте фарш, постоянно помешивая, на большом огне.
  3. Когда фарш будет наполовину готов, добавьте нарезанный лук. Жарьте до готовности. Добавьте соль и перец по вкусу.
  4. К картофельному пюре добавьте еще 2 столовые ложки муки. Замесите тесто.
  5. Сформируйте зразы, внутрь положите по одной столовой ложке фарша и хорошо залепите края.
  6. Обжарьте зразы с каждой стороны примерно по две минуты до румяной корочки.
