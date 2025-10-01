Роскошная альтернатива котлетам: как приготовить нежные картофельные зразы с мясом
Читати українською
Эти зразы готовятся быстро и требуют минимальное количество ингредиентов
Картофельные зразы с мясом — простое и питательное блюдо. Тесто готовится из вареного картофеля, а начинка — из фарша. Зразы станут альтернативой привычным котлетам на обед или ужин. Зразы вкусны со сметаной, но можно есть их и с другими соусами.
Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube канале.
Ингредиенты
- Картофель вареный – 1 кг.
- Сливочное масло 82% – 50 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 5 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Фарш свиной – 400 г.
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить зразы с мясной начинкой
- Отварной картофель растолките в пюре. Добавьте к нему масло, яйцо, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешайте, накройте массу пищевой пленкой и оставьте (или отложите).
- На хорошо разогретую сковороду налейте растительное масло и выложите фарш. Жарьте фарш, постоянно помешивая, на большом огне.
- Когда фарш будет наполовину готов, добавьте нарезанный лук. Жарьте до готовности. Добавьте соль и перец по вкусу.
- К картофельному пюре добавьте еще 2 столовые ложки муки. Замесите тесто.
- Сформируйте зразы, внутрь положите по одной столовой ложке фарша и хорошо залепите края.
- Обжарьте зразы с каждой стороны примерно по две минуты до румяной корочки.