Роскошная альтернатива котлетам: как приготовить нежные картофельные зразы с мясом

Эти зразы готовятся быстро и требуют минимальное количество ингредиентов

Картофельные зразы с мясом — простое и питательное блюдо. Тесто готовится из вареного картофеля, а начинка — из фарша. Зразы станут альтернативой привычным котлетам на обед или ужин. Зразы вкусны со сметаной, но можно есть их и с другими соусами.

Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube канале.

Ингредиенты

Картофель вареный – 1 кг.

Сливочное масло 82% – 50 г.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 5 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Фарш свиной – 400 г.

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить зразы с мясной начинкой