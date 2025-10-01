Рус

Розкішна альтернатива котлетам: як приготувати ніжні картопляні зрази з м'ясом

Наталя Граковська
Картопляні зрази
Картопляні зрази

Ці зрази готуються швидко та вимагають мінімальну кількість інгредієнтів

Картопляні зрази з м'ясом — проста та поживна страва. Тісто готується з вареної картоплі, а начинка — з фаршу. Зрази стануть альтернативою звичним котлетам на обід чи вечерю. Зрази смакують зі сметаною, але можна їсти їх і з іншими соусами.

Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти

  • Картопля варена – 1 кг.
  • Вершкове масло 82% – 50 г.
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 5 ст.л.
  • Часник – 3 зубчики.
  • Фарш свинячий – 400 г.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, перець – на смак.

Як приготувати зрази з м'ясною начинкою

  1. Відварену картоплю потовчіть на пюре. Додайте до нього масло, яйце, 3 столові ложки борошна, сіль та перець на смак. Все ретельно перемішайте, накрийте масу харчовою плівкою і залиште (або відкладіть).
  2. На добре розігріту сковорідку налийте олію та викладіть фарш. Смажте фарш, постійно помішуючи, на великому вогні.
  3. Коли фарш буде наполовину готовий, додайте нарізану цибулю. Смажте до готовності. Додайте сіль та перець на смак.
  4. До картопляного пюре додайте ще 2 столові ложки борошна. Замісіть тісто.
  5. Сформуйте зрази, всередину покладіть по одній столовій ложці фаршу та добре заліпіть краї.
  6. Обсмажте зрази з кожного боку приблизно по дві хвилини до рум'яної скоринки.
