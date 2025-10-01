Розкішна альтернатива котлетам: як приготувати ніжні картопляні зрази з м'ясом
Ці зрази готуються швидко та вимагають мінімальну кількість інгредієнтів
Картопляні зрази з м'ясом — проста та поживна страва. Тісто готується з вареної картоплі, а начинка — з фаршу. Зрази стануть альтернативою звичним котлетам на обід чи вечерю. Зрази смакують зі сметаною, але можна їсти їх і з іншими соусами.
Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти
- Картопля варена – 1 кг.
- Вершкове масло 82% – 50 г.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 5 ст.л.
- Часник – 3 зубчики.
- Фарш свинячий – 400 г.
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, перець – на смак.
Як приготувати зрази з м'ясною начинкою
- Відварену картоплю потовчіть на пюре. Додайте до нього масло, яйце, 3 столові ложки борошна, сіль та перець на смак. Все ретельно перемішайте, накрийте масу харчовою плівкою і залиште (або відкладіть).
- На добре розігріту сковорідку налийте олію та викладіть фарш. Смажте фарш, постійно помішуючи, на великому вогні.
- Коли фарш буде наполовину готовий, додайте нарізану цибулю. Смажте до готовності. Додайте сіль та перець на смак.
- До картопляного пюре додайте ще 2 столові ложки борошна. Замісіть тісто.
- Сформуйте зрази, всередину покладіть по одній столовій ложці фаршу та добре заліпіть краї.
- Обсмажте зрази з кожного боку приблизно по дві хвилини до рум'яної скоринки.