Розкішна альтернатива котлетам: як приготувати ніжні картопляні зрази з м'ясом

Ці зрази готуються швидко та вимагають мінімальну кількість інгредієнтів

Картопляні зрази з м'ясом — проста та поживна страва. Тісто готується з вареної картоплі, а начинка — з фаршу. Зрази стануть альтернативою звичним котлетам на обід чи вечерю. Зрази смакують зі сметаною, але можна їсти їх і з іншими соусами.

Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти

Картопля варена – 1 кг.

Вершкове масло 82% – 50 г.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 5 ст.л.

Часник – 3 зубчики.

Фарш свинячий – 400 г.

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – на смак.

Як приготувати зрази з м'ясною начинкою