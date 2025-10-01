Укр

Ароматный деликатес из яблок и овсянки: рецепт простого и полезного блюда

Наталья Граковская
Запеченные яблоки с овсянкой
Запеченные яблоки с овсянкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не знаете что приготовить из яблок? Попробуйте этот оригинальный рецепт

Запеченные яблоки с овсянкой – это настоящий деликатес из самых простых и доступных продуктов. К тому же они готовятся очень просто и быстро. Это отличная альтернатива пирогам и другим яблочным десертам.

Попробуйте приготовить яблоки с овсянкой по рецепту кулинарной блогерши Екатерины Мовчан. Количество ингредиентов указано на одну порцию.

Ингредиенты

  • 1 яблоко
  • 1 ч.л сливочного масла
  • 2 ст.л овсяной крупы
  • 1 ч.л муки
  • 1 ч.л сахара (обычного или коричневого)
  • специи по вкусу — корица, молотая гвоздика

Как приготовить запеченные яблоки с овсянкой

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Яблоко разрезаем пополам, вырезаем сердцевину и отрезаем хвостик. Перекладываем яблоки в форму для запекания.
  3. В миске смешиваем растопленное сливочное масло, овсяную крупу, муку, сахар, корицу и молотую гвоздику. Получившейся смесью фаршируем половинки яблок.
  4. Запекаем яблоки 30 минут.

Подавайте этот яблочный десерт к чаю или кофе.

