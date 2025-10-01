Ароматный деликатес из яблок и овсянки: рецепт простого и полезного блюда

Не знаете что приготовить из яблок? Попробуйте этот оригинальный рецепт

Запеченные яблоки с овсянкой – это настоящий деликатес из самых простых и доступных продуктов. К тому же они готовятся очень просто и быстро. Это отличная альтернатива пирогам и другим яблочным десертам.

Попробуйте приготовить яблоки с овсянкой по рецепту кулинарной блогерши Екатерины Мовчан. Количество ингредиентов указано на одну порцию.

Ингредиенты

1 яблоко

1 ч.л сливочного масла

2 ст.л овсяной крупы

1 ч.л муки

1 ч.л сахара (обычного или коричневого)

специи по вкусу — корица, молотая гвоздика

Как приготовить запеченные яблоки с овсянкой

Разогреваем духовку до 180 градусов. Яблоко разрезаем пополам, вырезаем сердцевину и отрезаем хвостик. Перекладываем яблоки в форму для запекания. В миске смешиваем растопленное сливочное масло, овсяную крупу, муку, сахар, корицу и молотую гвоздику. Получившейся смесью фаршируем половинки яблок. Запекаем яблоки 30 минут.

Подавайте этот яблочный десерт к чаю или кофе.