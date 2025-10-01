Ароматний делікатес з яблук та вівсянки: рецепт простої та корисної страви

Не знаєте, що приготувати з яблук? Спробуйте цей оригінальний рецепт

Запечені яблука з вівсянкою — це справжній делікатес з найпростіших та доступних продуктів. До того ж готуються вони дуже просто та швидко. Це чудова альтернатива пирогам та іншим яблучним десертам.

Спробуйте приготувати яблука з вівсянкою за рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Кількість інгредієнтів вказана на одну порцію.

Інгредієнти

1 яблуко

1 ч.л вершкового масла

2 ст.л вівсяної крупи

1 ч.л борошна

1 ч.л цукру (звичайного або коричневого)

спеції до смаку — кориця, мелена гвоздика

Як приготувати запечені яблука з вівсянкою

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Яблуко розрізаємо навпіл, вирізаємо серединку та відрізаємо хвостик. Перекладаємо яблука у форму для запікання. У мисці змішуємо розтоплене вершкове масло, вівсяну крупу, борошно, цукор, корицю та мелену гвоздику. Отриманою сумішшю фаршируємо половинки яблук. Запікаємо яблука 30 хвилин.

Подавайте цей яблучний десерт до чаю чи кави.