Ароматний делікатес з яблук та вівсянки: рецепт простої та корисної страви

Наталя Граковська
Запечені яблука з вівсянкою
Запечені яблука з вівсянкою. Фото Колаж "Телеграфу"

Не знаєте, що приготувати з яблук? Спробуйте цей оригінальний рецепт

Запечені яблука з вівсянкою — це справжній делікатес з найпростіших та доступних продуктів. До того ж готуються вони дуже просто та швидко. Це чудова альтернатива пирогам та іншим яблучним десертам.

Спробуйте приготувати яблука з вівсянкою за рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Кількість інгредієнтів вказана на одну порцію.

Інгредієнти

  • 1 яблуко
  • 1 ч.л вершкового масла
  • 2 ст.л вівсяної крупи
  • 1 ч.л борошна
  • 1 ч.л цукру (звичайного або коричневого)
  • спеції до смаку — кориця, мелена гвоздика

Як приготувати запечені яблука з вівсянкою

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  2. Яблуко розрізаємо навпіл, вирізаємо серединку та відрізаємо хвостик. Перекладаємо яблука у форму для запікання.
  3. У мисці змішуємо розтоплене вершкове масло, вівсяну крупу, борошно, цукор, корицю та мелену гвоздику. Отриманою сумішшю фаршируємо половинки яблук.
  4. Запікаємо яблука 30 хвилин.

Подавайте цей яблучний десерт до чаю чи кави.

Теги:
#Рецепти #Яблука #Вівсянка #Десерт #Запечені яблука