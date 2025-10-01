Ароматний делікатес з яблук та вівсянки: рецепт простої та корисної страви
Не знаєте, що приготувати з яблук? Спробуйте цей оригінальний рецепт
Запечені яблука з вівсянкою — це справжній делікатес з найпростіших та доступних продуктів. До того ж готуються вони дуже просто та швидко. Це чудова альтернатива пирогам та іншим яблучним десертам.
Спробуйте приготувати яблука з вівсянкою за рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Кількість інгредієнтів вказана на одну порцію.
Інгредієнти
- 1 яблуко
- 1 ч.л вершкового масла
- 2 ст.л вівсяної крупи
- 1 ч.л борошна
- 1 ч.л цукру (звичайного або коричневого)
- спеції до смаку — кориця, мелена гвоздика
Як приготувати запечені яблука з вівсянкою
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Яблуко розрізаємо навпіл, вирізаємо серединку та відрізаємо хвостик. Перекладаємо яблука у форму для запікання.
- У мисці змішуємо розтоплене вершкове масло, вівсяну крупу, борошно, цукор, корицю та мелену гвоздику. Отриманою сумішшю фаршируємо половинки яблук.
- Запікаємо яблука 30 хвилин.
Подавайте цей яблучний десерт до чаю чи кави.