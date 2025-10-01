Укр

Фруктовый хлебчик без лишнего теста: только ароматные яблоки и хорошее настроение (видео)

Мария Швец
Читати українською
Фото instagram.com

Справится даже новичок

Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, давно ставший любимцем в кулинарии. Из него готовят десерты, пироги, яблочные оладьи и начинку для выпечки.

Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то особенное — душистый яблочный хлебчик, состоящий почти из начинки и получающийся невероятно влажным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить яблочный хлеб

Ингредиенты:

• яблоки – 800 г;

• яйца – 3 шт.;

• мука – 70 г;

• молоко – 100 мл;

• масло сливочное или масло – 20 г;

• разрыхлитель – 1 ч. л.;

• сахар – 50–70 г;

• ванильный сахар или корица – по вкусу;

• масло для смазывания формы – при необходимости;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца до пышной пены, добавить молоко комнатной температуры и растопленное масло.
  2. Всыпать сахар и просеянную муку с разрыхлителем, добавить ванильный сахар или корицу, перемешать до однородности.
  3. Очистить яблоки от кожуры по желанию, порезать либо натереть на тонкие слайсы.
  4. Выложить яблоки в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, полить каждый слой тестом.
  5. Сверху добавить кусочки масла и присыпать корицей или ванильным сахаром, выпекать при 180°C 35–45 минут.
  6. Дать хлебцу немного остыть, порезать и подавать.
#Хлеб #Яблоки #Готовим дома