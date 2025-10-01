Фруктовый хлебчик без лишнего теста: только ароматные яблоки и хорошее настроение (видео)
-
-
Справится даже новичок
Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, давно ставший любимцем в кулинарии. Из него готовят десерты, пироги, яблочные оладьи и начинку для выпечки.
Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то особенное — душистый яблочный хлебчик, состоящий почти из начинки и получающийся невероятно влажным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить яблочный хлеб
Ингредиенты:
• яблоки – 800 г;
• яйца – 3 шт.;
• мука – 70 г;
• молоко – 100 мл;
• масло сливочное или масло – 20 г;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• сахар – 50–70 г;
• ванильный сахар или корица – по вкусу;
• масло для смазывания формы – при необходимости;
Способ приготовления:
- Взбить яйца до пышной пены, добавить молоко комнатной температуры и растопленное масло.
- Всыпать сахар и просеянную муку с разрыхлителем, добавить ванильный сахар или корицу, перемешать до однородности.
- Очистить яблоки от кожуры по желанию, порезать либо натереть на тонкие слайсы.
- Выложить яблоки в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, полить каждый слой тестом.
- Сверху добавить кусочки масла и присыпать корицей или ванильным сахаром, выпекать при 180°C 35–45 минут.
- Дать хлебцу немного остыть, порезать и подавать.