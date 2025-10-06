Укр

Паштет из печени получится очень нежным: секрет в двух простых шагах

Наталья Граковская
Нежный паштет из куриной печени
Нежный паштет из куриной печени. Фото Freepik

По этому рецепту паштет получается похожим на мусс

Паштет из куриной печени — одна из самых простых в приготовлении закусок. Его можно подать как праздничную закуску или как намазку на завтрак. Чтобы паштет получился действительно нежным, выбирайте свежую печень без темных пятен и прожилок. Некоторые хозяйки перед приготовлением замачивают печень в молоке, так как это убирает горчинку.

Рецептом нежного паштета из куриной печени поделилась кулинарная блогерша olya_pins. Она советует подавать паштет с хлебом, но при желании его можно заменить на крекеры или гренки.

Ингредиенты:

  • Куриная печень — 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Молоко/сливки — 200 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Мускатный орех, сушеный чеснок.
  • Масло для жарки – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Обжариваем лук до золотистого цвета.
  2. Взбиваем в блендере печень, лук, молоко, яйца, муку и специи до однородной массы.
  3. Перекладываем в форму и выпекаем примерно 45–50 минут при 180°C.
  4. Охлаждаем в холодильнике несколько часов.
