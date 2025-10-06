Паштет из печени получится очень нежным: секрет в двух простых шагах
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
По этому рецепту паштет получается похожим на мусс
Паштет из куриной печени — одна из самых простых в приготовлении закусок. Его можно подать как праздничную закуску или как намазку на завтрак. Чтобы паштет получился действительно нежным, выбирайте свежую печень без темных пятен и прожилок. Некоторые хозяйки перед приготовлением замачивают печень в молоке, так как это убирает горчинку.
Рецептом нежного паштета из куриной печени поделилась кулинарная блогерша olya_pins. Она советует подавать паштет с хлебом, но при желании его можно заменить на крекеры или гренки.
Ингредиенты:
- Куриная печень — 300 г
- Лук – 1 шт.
- Молоко/сливки — 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Соль – ½ ч. л.
- Мускатный орех, сушеный чеснок.
- Масло для жарки – 1 ст. л.
Приготовление:
- Обжариваем лук до золотистого цвета.
- Взбиваем в блендере печень, лук, молоко, яйца, муку и специи до однородной массы.
- Перекладываем в форму и выпекаем примерно 45–50 минут при 180°C.
- Охлаждаем в холодильнике несколько часов.