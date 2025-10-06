Паштет из печени получится очень нежным: секрет в двух простых шагах

По этому рецепту паштет получается похожим на мусс

Паштет из куриной печени — одна из самых простых в приготовлении закусок. Его можно подать как праздничную закуску или как намазку на завтрак. Чтобы паштет получился действительно нежным, выбирайте свежую печень без темных пятен и прожилок. Некоторые хозяйки перед приготовлением замачивают печень в молоке, так как это убирает горчинку.

Рецептом нежного паштета из куриной печени поделилась кулинарная блогерша olya_pins. Она советует подавать паштет с хлебом, но при желании его можно заменить на крекеры или гренки.

Ингредиенты:

Куриная печень — 300 г

Лук – 1 шт.

Молоко/сливки — 200 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 1 ст. л.

Соль – ½ ч. л.

Мускатный орех, сушеный чеснок.

Масло для жарки – 1 ст. л.

Приготовление: