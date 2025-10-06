Рус

Паштет з печінки вийде дуже ніжним: секрет у двох простих кроках

Наталя Граковська
Ніжний паштет з курячої печінки
Ніжний паштет з курячої печінки. Фото Freepik

За цим рецептом паштет виходить схожим на мус

Паштет з курячої печінки — одна з найпростіших у приготуванні закусок. Його можна подати як святкову закуску або як намазку на сніданок. Щоб паштет вийшов справді ніжним, обирайте свіжу печінку без темних плям і прожилок. Деякі господині перед приготуванням замочують печінку в молоці, бо це прибирає гірчинку.

Рецептом ніжного паштета з курячої печінки поділилася кулінарна блогерка olya_pins. Вона рекомендує подавати паштет з хлібом, проте за бажання його можна замінити на крекери чи грінки.

Інгредієнти

  • Куряча печінка — 300 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Молоко/вершки — 200 мл
  • Яйця — 2 шт.
  • Борошно — 1 ст. л.
  • Сіль — ½ ч. л.
  • Мускатний горіх, сушений часник — дрібка
  • Олія для смаження — 1 ст. л.

Приготування

  1. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору.
  2. Збиваємо у блендері печінку, цибулю, молоко, яйця, борошно та спеції до однорідної маси.
  3. Перекладаємо у форму та випікаємо приблизно 45–50 хвилин при 180°C.
  4. Охолоджуємо в холодильнику декілька годин.
