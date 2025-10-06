Паштет з печінки вийде дуже ніжним: секрет у двох простих кроках
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
За цим рецептом паштет виходить схожим на мус
Паштет з курячої печінки — одна з найпростіших у приготуванні закусок. Його можна подати як святкову закуску або як намазку на сніданок. Щоб паштет вийшов справді ніжним, обирайте свіжу печінку без темних плям і прожилок. Деякі господині перед приготуванням замочують печінку в молоці, бо це прибирає гірчинку.
Рецептом ніжного паштета з курячої печінки поділилася кулінарна блогерка olya_pins. Вона рекомендує подавати паштет з хлібом, проте за бажання його можна замінити на крекери чи грінки.
Інгредієнти
- Куряча печінка — 300 г
- Цибуля — 1 шт.
- Молоко/вершки — 200 мл
- Яйця — 2 шт.
- Борошно — 1 ст. л.
- Сіль — ½ ч. л.
- Мускатний горіх, сушений часник — дрібка
- Олія для смаження — 1 ст. л.
Приготування
- Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору.
- Збиваємо у блендері печінку, цибулю, молоко, яйця, борошно та спеції до однорідної маси.
- Перекладаємо у форму та випікаємо приблизно 45–50 хвилин при 180°C.
- Охолоджуємо в холодильнику декілька годин.