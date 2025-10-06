Паштет з печінки вийде дуже ніжним: секрет у двох простих кроках

За цим рецептом паштет виходить схожим на мус

Паштет з курячої печінки — одна з найпростіших у приготуванні закусок. Його можна подати як святкову закуску або як намазку на сніданок. Щоб паштет вийшов справді ніжним, обирайте свіжу печінку без темних плям і прожилок. Деякі господині перед приготуванням замочують печінку в молоці, бо це прибирає гірчинку.

Рецептом ніжного паштета з курячої печінки поділилася кулінарна блогерка olya_pins. Вона рекомендує подавати паштет з хлібом, проте за бажання його можна замінити на крекери чи грінки.

Інгредієнти

Куряча печінка — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Молоко/вершки — 200 мл

Яйця — 2 шт.

Борошно — 1 ст. л.

Сіль — ½ ч. л.

Мускатний горіх, сушений часник — дрібка

Олія для смаження — 1 ст. л.

Приготування