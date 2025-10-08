Кусочек Тосканы у вас дома: как приготовить тыкву по-итальянски (видео)

Вкусное, оригинальное, ароматное блюдо для всей семьи

Тыква – универсальный овощ, который можно использовать во множестве блюд: от сладких кексов до запеканок и супов. Его нежный вкус и природная сладость делают тыкву идеальной для завтраков, гарниров и десертов.

Обычно из него готовят кексы, пюре или запеканки, но сегодня мы предлагаем приготовить тыкву по-итальянски – легкий, ароматный и вкусный гарнир, который придаст солнечному настроению вашему столу. Блюдо выходит быстро в приготовлении и подходит как для обеда, так и для ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariya_brylkovska".

Как приготовить тыкву по-итальянски

Ингредиенты:

тыква – 150-200 г;

томаты черри – 6 шт.;

пармезан – 10 г;

оливковое масло – 1-2 ст. л.;

итальянские травы – 1 ч. л.;

гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.;

Способ приготовления: