Кусочек Тосканы у вас дома: как приготовить тыкву по-итальянски (видео)
-
-
Вкусное, оригинальное, ароматное блюдо для всей семьи
Тыква – универсальный овощ, который можно использовать во множестве блюд: от сладких кексов до запеканок и супов. Его нежный вкус и природная сладость делают тыкву идеальной для завтраков, гарниров и десертов.
Обычно из него готовят кексы, пюре или запеканки, но сегодня мы предлагаем приготовить тыкву по-итальянски – легкий, ароматный и вкусный гарнир, который придаст солнечному настроению вашему столу. Блюдо выходит быстро в приготовлении и подходит как для обеда, так и для ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariya_brylkovska".
Как приготовить тыкву по-итальянски
Ингредиенты:
- тыква – 150-200 г;
- томаты черри – 6 шт.;
- пармезан – 10 г;
- оливковое масло – 1-2 ст. л.;
- итальянские травы – 1 ч. л.;
- гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.;
Способ приготовления:
- Очистить тыкву от кожуры и косточек, порезать кубиками.
- Разрезать томаты черри пополам.
- Смешать тыкву и томаты, добавить масло, специи и натертый пармезан.
- Перемешать до равномерного распределения ингредиентов.
- Выложить овощи на противень и выпекать в духовке при 180°C 35-40 минут.
- Подавать горячим, можно украсить дополнительно тертым сыром или свежим базиликом.