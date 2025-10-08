Рус

Частинка Тоскани у вас вдома: як приготувати гарбуз по-італійски (відео)

Марія Швець
Смачна, оригінальна, ароматна страва для всієї родини

Гарбуз – універсальний овоч, який можна використовувати у безлічі страв: від солодких кексів до запіканок та супів. Його ніжний смак і природна солодкість роблять гарбуз ідеальним для сніданків, гарнірів і десертів.

Зазвичай з нього готують кекси, пюре або запіканки, але сьогодні ми пропонуємо приготувати гарбуз по-італійськи — легкий, ароматний та смачний гарнір, який додасть сонячного настрою вашому столу. Страва виходить швидкою у приготуванні і підходить як для обіду, так і для вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariya_brylkovska".

Як приготувати гарбуз по-італійськи

Інгредієнти:

  • гарбуз – 150-200 г;
  • томати чері – 6 шт.;
  • пармезан – 10 г;
  • оливкова олія – 1-2 ст. л.;
  • італійські трави – 1 ч. л.;
  • гранульований часник – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Очистити гарбуз від шкірки та кісточок, нарізати кубиками;
  2. Розрізати томати чері навпіл;
  3. Змішати гарбуз і томати, додати олію, спеції та натертий пармезан;
  4. Перемішати до рівномірного розподілу інгредієнтів;
  5. Викласти овочі на деко та випікати у духовці при 180°C 35-40 хвилин;
  6. Подавати гарячим, можна прикрасити додатково тертим сиром або свіжим базиліком.
