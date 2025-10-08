Частинка Тоскани у вас вдома: як приготувати гарбуз по-італійски (відео)

Смачна, оригінальна, ароматна страва для всієї родини

Гарбуз – універсальний овоч, який можна використовувати у безлічі страв: від солодких кексів до запіканок та супів. Його ніжний смак і природна солодкість роблять гарбуз ідеальним для сніданків, гарнірів і десертів.

Зазвичай з нього готують кекси, пюре або запіканки, але сьогодні ми пропонуємо приготувати гарбуз по-італійськи — легкий, ароматний та смачний гарнір, який додасть сонячного настрою вашому столу. Страва виходить швидкою у приготуванні і підходить як для обіду, так і для вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariya_brylkovska".

Як приготувати гарбуз по-італійськи

Інгредієнти:

гарбуз – 150-200 г;

томати чері – 6 шт.;

пармезан – 10 г;

оливкова олія – 1-2 ст. л.;

італійські трави – 1 ч. л.;

гранульований часник – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування: