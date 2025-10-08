Частинка Тоскани у вас вдома: як приготувати гарбуз по-італійски (відео)
-
-
Читать на русском
Смачна, оригінальна, ароматна страва для всієї родини
Гарбуз – універсальний овоч, який можна використовувати у безлічі страв: від солодких кексів до запіканок та супів. Його ніжний смак і природна солодкість роблять гарбуз ідеальним для сніданків, гарнірів і десертів.
Зазвичай з нього готують кекси, пюре або запіканки, але сьогодні ми пропонуємо приготувати гарбуз по-італійськи — легкий, ароматний та смачний гарнір, який додасть сонячного настрою вашому столу. Страва виходить швидкою у приготуванні і підходить як для обіду, так і для вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariya_brylkovska".
Як приготувати гарбуз по-італійськи
Інгредієнти:
- гарбуз – 150-200 г;
- томати чері – 6 шт.;
- пармезан – 10 г;
- оливкова олія – 1-2 ст. л.;
- італійські трави – 1 ч. л.;
- гранульований часник – 1/2 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Очистити гарбуз від шкірки та кісточок, нарізати кубиками;
- Розрізати томати чері навпіл;
- Змішати гарбуз і томати, додати олію, спеції та натертий пармезан;
- Перемішати до рівномірного розподілу інгредієнтів;
- Викласти овочі на деко та випікати у духовці при 180°C 35-40 хвилин;
- Подавати гарячим, можна прикрасити додатково тертим сиром або свіжим базиліком.