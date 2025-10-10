Что приготовить, когда дома нет ни газа, ни электричества: простые и вкусные блюда

Три блюда, которые не нужно варить или жарить

Из-за российских обстрелов украинцы снова сталкиваются с проблемой отключения электроэнергии и газа, что усложняет приготовление пищи. Некоторые приобрели альтернативные приборы, чтобы справиться с перебоями. Но есть и блюда, которые можно приготовить без использования газа или электричества.

"Телеграф" подготовил три рецепта блюд, не требующих тепловой обработки. Они не только простые в приготовлении, но еще и вкусные и питательные.

Салат из фасоли и овощей

В этом салате питательная фасоль сочетается с хрустящими овощами и пикантным соусом. Готовится быстро и идеально подходит для легкого ужина.

Ингредиенты:

Помидор

Салат айсберг

Лук

Фасоль консервированная

Кунжут

Для соуса:

1 ст. л. йогурта

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. горчицы в зернах

Как приготовить:

С консервированной фасоли слейте воду. Помидор и лук нарежьте кружочками или кубиками. При необходимости порвите салат руками. Смешайте продукты в глубокой миске, добавьте йогурт, оливковое масло, соевый соус и горчицу. Хорошо перемешайте.

Ролл из лаваша с тунцом

Этот ролл – сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить из консервированных продуктов. Идеальный вариант для быстрого перекуса.

Ингредиенты:

1 лаваш

сливочный сыр, сметана или майонез

100 г консервированного тунца или сардины

1–2 ст. л. консервированной кукурузы

Листья салата или капуста

1/3 луковицы

Как приготовить:

Смажьте лаваш сливочным сыром, сметаной или майонезом. На середину лаваша выложите листья салата или капусту, оставляя свободными края сверху и снизу. Нарежьте 1/3 луковицы и выложите поверх салата. Равномерно распределите тунец по центру лаваша. Добавьте 1–2 ст. л. консервированной кукурузы. Сформируйте ролл.

В оригинальном рецепте этот ролл нужно обжарить на гриле или сухой сковороде, но этот этап можно пропустить. Ролл будет вкусным и без этого.

Каша из замоченной гречки

Это блюдо — питательный вариант завтрака или перекуса, не требующий варки. Гречку замачивают заранее, а затем к ней просто добавляются сухофрукты и мед для вкуса.

Ингредиенты:

Гречневая крупа (сырая)

Орехи

Сухофрукты (курага, изюм)

Мед

Вода

Как приготовить:

Залейте промытую гречку холодной водой в соотношении 1:2 (крупа к воде) на 6–8 часов (можно на ночь). Слейте воду, смешайте гречку с измельченными орехами, сухофруктами и медом.

