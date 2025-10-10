Что приготовить, когда дома нет ни газа, ни электричества: простые и вкусные блюда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Три блюда, которые не нужно варить или жарить
Из-за российских обстрелов украинцы снова сталкиваются с проблемой отключения электроэнергии и газа, что усложняет приготовление пищи. Некоторые приобрели альтернативные приборы, чтобы справиться с перебоями. Но есть и блюда, которые можно приготовить без использования газа или электричества.
"Телеграф" подготовил три рецепта блюд, не требующих тепловой обработки. Они не только простые в приготовлении, но еще и вкусные и питательные.
Салат из фасоли и овощей
В этом салате питательная фасоль сочетается с хрустящими овощами и пикантным соусом. Готовится быстро и идеально подходит для легкого ужина.
Ингредиенты:
- Помидор
- Салат айсберг
- Лук
- Фасоль консервированная
- Кунжут
Для соуса:
- 1 ст. л. йогурта
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. горчицы в зернах
Как приготовить:
- С консервированной фасоли слейте воду.
- Помидор и лук нарежьте кружочками или кубиками.
- При необходимости порвите салат руками.
- Смешайте продукты в глубокой миске, добавьте йогурт, оливковое масло, соевый соус и горчицу. Хорошо перемешайте.
Ролл из лаваша с тунцом
Этот ролл – сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить из консервированных продуктов. Идеальный вариант для быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- сливочный сыр, сметана или майонез
- 100 г консервированного тунца или сардины
- 1–2 ст. л. консервированной кукурузы
- Листья салата или капуста
- 1/3 луковицы
Как приготовить:
- Смажьте лаваш сливочным сыром, сметаной или майонезом.
- На середину лаваша выложите листья салата или капусту, оставляя свободными края сверху и снизу.
- Нарежьте 1/3 луковицы и выложите поверх салата.
- Равномерно распределите тунец по центру лаваша.
- Добавьте 1–2 ст. л. консервированной кукурузы.
- Сформируйте ролл.
В оригинальном рецепте этот ролл нужно обжарить на гриле или сухой сковороде, но этот этап можно пропустить. Ролл будет вкусным и без этого.
Каша из замоченной гречки
Это блюдо — питательный вариант завтрака или перекуса, не требующий варки. Гречку замачивают заранее, а затем к ней просто добавляются сухофрукты и мед для вкуса.
Ингредиенты:
- Гречневая крупа (сырая)
- Орехи
- Сухофрукты (курага, изюм)
- Мед
- Вода
Как приготовить:
- Залейте промытую гречку холодной водой в соотношении 1:2 (крупа к воде) на 6–8 часов (можно на ночь).
- Слейте воду, смешайте гречку с измельченными орехами, сухофруктами и медом.
Ранее "Телеграф" делился рецептом салата из капусты и сладкого перца, который также готовится без тепловой обработки.