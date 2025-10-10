Укр

Что приготовить, когда дома нет ни газа, ни электричества: простые и вкусные блюда

Наталья Граковская
Гречка, ролл с тунцом и салат из фасоли Новость обновлена 10 октября 2025, 16:53
Гречка, ролл с тунцом и салат из фасоли. Фото Коллаж "Телеграфа"

Три блюда, которые не нужно варить или жарить

Из-за российских обстрелов украинцы снова сталкиваются с проблемой отключения электроэнергии и газа, что усложняет приготовление пищи. Некоторые приобрели альтернативные приборы, чтобы справиться с перебоями. Но есть и блюда, которые можно приготовить без использования газа или электричества.

"Телеграф" подготовил три рецепта блюд, не требующих тепловой обработки. Они не только простые в приготовлении, но еще и вкусные и питательные.

Салат из фасоли и овощей

В этом салате питательная фасоль сочетается с хрустящими овощами и пикантным соусом. Готовится быстро и идеально подходит для легкого ужина.

Ингредиенты:

  • Помидор
  • Салат айсберг
  • Лук
  • Фасоль консервированная
  • Кунжут

Для соуса:

  • 1 ст. л. йогурта
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. горчицы в зернах

Как приготовить:

  1. С консервированной фасоли слейте воду.
  2. Помидор и лук нарежьте кружочками или кубиками.
  3. При необходимости порвите салат руками.
  4. Смешайте продукты в глубокой миске, добавьте йогурт, оливковое масло, соевый соус и горчицу. Хорошо перемешайте.

Ролл из лаваша с тунцом

Этот ролл – сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить из консервированных продуктов. Идеальный вариант для быстрого перекуса.

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • сливочный сыр, сметана или майонез
  • 100 г консервированного тунца или сардины
  • 1–2 ст. л. консервированной кукурузы
  • Листья салата или капуста
  • 1/3 луковицы

Как приготовить:

  1. Смажьте лаваш сливочным сыром, сметаной или майонезом.
  2. На середину лаваша выложите листья салата или капусту, оставляя свободными края сверху и снизу.
  3. Нарежьте 1/3 луковицы и выложите поверх салата.
  4. Равномерно распределите тунец по центру лаваша.
  5. Добавьте 1–2 ст. л. консервированной кукурузы.
  6. Сформируйте ролл.

В оригинальном рецепте этот ролл нужно обжарить на гриле или сухой сковороде, но этот этап можно пропустить. Ролл будет вкусным и без этого.

Каша из замоченной гречки

Это блюдо — питательный вариант завтрака или перекуса, не требующий варки. Гречку замачивают заранее, а затем к ней просто добавляются сухофрукты и мед для вкуса.

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа (сырая)
  • Орехи
  • Сухофрукты (курага, изюм)
  • Мед
  • Вода

Как приготовить:

  1. Залейте промытую гречку холодной водой в соотношении 1:2 (крупа к воде) на 6–8 часов (можно на ночь).
  2. Слейте воду, смешайте гречку с измельченными орехами, сухофруктами и медом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата из капусты и сладкого перца, который также готовится без тепловой обработки.

