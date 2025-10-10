Що приготувати, коли вдома нема ані газу, ані електроенергії: прості та смачні страви

Три страви, які не треба варити чи смажити

Через російські обстріли українці знову стикаються з проблемою відключення електроенергії та газу, що ускладнює приготування їжі. Дехто придбав альтернативні прилади, щоб впоратися з перебоями. Але є й страви, які можна приготувати без використання газу чи електрики.

"Телеграф" підготував три рецепти страв, які не потребують теплової обробки. Вони не лише прості у приготуванні, але й смачні та поживні.

Салат з квасолі та овочів

Цей салат поєднує поживну квасолю з хрусткими овочами та пікантним соусом. Готується швидко і ідеально підходить для легкої вечері.

Інгредієнти:

Помідор

Салат айсберг

Цибуля

Квасоля консервована

Кунжут

Для соусу:

1 ст. л. йогурту

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. гірчиці в зернах

Як приготувати:

З консервованої квасолі злийте воду. Помідор та цибулю наріжте кружечками або кубиками. За необхідності порвіть салат руками. Змішайте продукти в глибокій мисці, додайте йогурт, оливкову олію, соєвий соус та гірчицю. Добре перемішайте.

Рол з лаваша з тунцем

Цей рол — ситна та смачна страва, яку легко приготувати з консервованих продуктів. Ідеальний варіант для швидкого перекусу.

Інгредієнти:

1 лаваш

Вершковий сир, сметана або майонез

100 г консервованого тунця або сардини

1–2 ст. л. консервованої кукурудзи

Листя салату або капуста

1/3 цибулини

Як приготувати:

Змастіть лаваш вершковим сиром, сметаною або майонезом. На середину лаваша викладіть листя салату або капусту, залишаючи вільними краї зверху та знизу. Наріжте 1/3 цибулини та викладіть поверх салату. Рівномірно розподіліть тунець по центру лаваша. Додайте 1–2 ст. л. консервованої кукурудзи. Сформуйте рол.

В оригінальному рецепті цей рол треба обсмажити на грилі чи сухій пательні, але цей етап можна пропустити. Рол буде смачним і без цього.

Каша із замоченої гречки

Ця страва — поживний варіант сніданку чи перекусу, який не потребує варіння. Гречку замочують заздалегідь, а сухофрукти та мед додають смаку.

Інгредієнти:

Гречана крупа (сира)

Горіхи

Сухофрукти (курага, родзинки)

Мед

Вода

Як приготувати:

Залийте промиту гречку холодною водою у співвідношенні 1:2 (крупа до води) на 6–8 годин (можна на ніч). Злийте воду, змішайте гречку з подрібненими горіхами, сухофруктами та медом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з капусти та солодкого перцю, який також готується без теплової обробки.