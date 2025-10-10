Що приготувати, коли вдома нема ані газу, ані електроенергії: прості та смачні страви
Три страви, які не треба варити чи смажити
Через російські обстріли українці знову стикаються з проблемою відключення електроенергії та газу, що ускладнює приготування їжі. Дехто придбав альтернативні прилади, щоб впоратися з перебоями. Але є й страви, які можна приготувати без використання газу чи електрики.
"Телеграф" підготував три рецепти страв, які не потребують теплової обробки. Вони не лише прості у приготуванні, але й смачні та поживні.
Салат з квасолі та овочів
Цей салат поєднує поживну квасолю з хрусткими овочами та пікантним соусом. Готується швидко і ідеально підходить для легкої вечері.
Інгредієнти:
- Помідор
- Салат айсберг
- Цибуля
- Квасоля консервована
- Кунжут
Для соусу:
- 1 ст. л. йогурту
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. гірчиці в зернах
Як приготувати:
- З консервованої квасолі злийте воду.
- Помідор та цибулю наріжте кружечками або кубиками.
- За необхідності порвіть салат руками.
- Змішайте продукти в глибокій мисці, додайте йогурт, оливкову олію, соєвий соус та гірчицю. Добре перемішайте.
Рол з лаваша з тунцем
Цей рол — ситна та смачна страва, яку легко приготувати з консервованих продуктів. Ідеальний варіант для швидкого перекусу.
Інгредієнти:
- 1 лаваш
- Вершковий сир, сметана або майонез
- 100 г консервованого тунця або сардини
- 1–2 ст. л. консервованої кукурудзи
- Листя салату або капуста
- 1/3 цибулини
Як приготувати:
- Змастіть лаваш вершковим сиром, сметаною або майонезом.
- На середину лаваша викладіть листя салату або капусту, залишаючи вільними краї зверху та знизу.
- Наріжте 1/3 цибулини та викладіть поверх салату.
- Рівномірно розподіліть тунець по центру лаваша.
- Додайте 1–2 ст. л. консервованої кукурудзи.
- Сформуйте рол.
В оригінальному рецепті цей рол треба обсмажити на грилі чи сухій пательні, але цей етап можна пропустити. Рол буде смачним і без цього.
Каша із замоченої гречки
Ця страва — поживний варіант сніданку чи перекусу, який не потребує варіння. Гречку замочують заздалегідь, а сухофрукти та мед додають смаку.
Інгредієнти:
- Гречана крупа (сира)
- Горіхи
- Сухофрукти (курага, родзинки)
- Мед
- Вода
Як приготувати:
- Залийте промиту гречку холодною водою у співвідношенні 1:2 (крупа до води) на 6–8 годин (можна на ніч).
- Злийте воду, змішайте гречку з подрібненими горіхами, сухофруктами та медом.
