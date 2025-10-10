Рус

Що приготувати, коли вдома нема ані газу, ані електроенергії: прості та смачні страви

Наталя Граковська
Гречка, рол з тунцем та салат з квасолі Новина оновлена 10 жовтня 2025, 16:53
Гречка, рол з тунцем та салат з квасолі. Фото Колаж "Телеграфу"

Три страви, які не треба варити чи смажити

Через російські обстріли українці знову стикаються з проблемою відключення електроенергії та газу, що ускладнює приготування їжі. Дехто придбав альтернативні прилади, щоб впоратися з перебоями. Але є й страви, які можна приготувати без використання газу чи електрики.

"Телеграф" підготував три рецепти страв, які не потребують теплової обробки. Вони не лише прості у приготуванні, але й смачні та поживні.

Салат з квасолі та овочів

Цей салат поєднує поживну квасолю з хрусткими овочами та пікантним соусом. Готується швидко і ідеально підходить для легкої вечері.

Інгредієнти:

  • Помідор
  • Салат айсберг
  • Цибуля
  • Квасоля консервована
  • Кунжут

Для соусу:

  • 1 ст. л. йогурту
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. гірчиці в зернах

Як приготувати:

  1. З консервованої квасолі злийте воду.
  2. Помідор та цибулю наріжте кружечками або кубиками.
  3. За необхідності порвіть салат руками.
  4. Змішайте продукти в глибокій мисці, додайте йогурт, оливкову олію, соєвий соус та гірчицю. Добре перемішайте.

Рол з лаваша з тунцем

Цей рол — ситна та смачна страва, яку легко приготувати з консервованих продуктів. Ідеальний варіант для швидкого перекусу.

Інгредієнти:

  • 1 лаваш
  • Вершковий сир, сметана або майонез
  • 100 г консервованого тунця або сардини
  • 1–2 ст. л. консервованої кукурудзи
  • Листя салату або капуста
  • 1/3 цибулини

Як приготувати:

  1. Змастіть лаваш вершковим сиром, сметаною або майонезом.
  2. На середину лаваша викладіть листя салату або капусту, залишаючи вільними краї зверху та знизу.
  3. Наріжте 1/3 цибулини та викладіть поверх салату.
  4. Рівномірно розподіліть тунець по центру лаваша.
  5. Додайте 1–2 ст. л. консервованої кукурудзи.
  6. Сформуйте рол.

В оригінальному рецепті цей рол треба обсмажити на грилі чи сухій пательні, але цей етап можна пропустити. Рол буде смачним і без цього.

Каша із замоченої гречки

Ця страва — поживний варіант сніданку чи перекусу, який не потребує варіння. Гречку замочують заздалегідь, а сухофрукти та мед додають смаку.

Інгредієнти:

  • Гречана крупа (сира)
  • Горіхи
  • Сухофрукти (курага, родзинки)
  • Мед
  • Вода

Як приготувати:

  1. Залийте промиту гречку холодною водою у співвідношенні 1:2 (крупа до води) на 6–8 годин (можна на ніч).
  2. Злийте воду, змішайте гречку з подрібненими горіхами, сухофруктами та медом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з капусти та солодкого перцю, який також готується без теплової обробки.

