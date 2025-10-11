Такое сочетание вас удивит: как приготовить запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой (видео)
Тыква – это настоящий символ осени, сочетающий в себе нежность, сладость и универсальность. Из него готовят множество блюд – от крем-супов и гарниров до пирогов и десертов.
Особенно вкусным он выходит в сочетании с нежными сырами и рыбой. Но сегодня мы предлагаем приготовить необычное, изысканное и одновременно простое блюдо — запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oksana_kretsul".
Как приготовить запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой
Ингредиенты:
- тыква – 500 г;
- твердый сыр (пармезан или чедер) — 80 г;
- масло – 1 ст. л.;
- соль — 1 г;
- паприка – 1 г;
- крем-сыр – 100 г;
- помидор — 1 шт;
- руккола – 30 г;
- рыба слабосоленая — 100 г;
- пергамент – для запекания.
Способ приготовления:
- Нарезать тыкву тонкими ломтиками, снять кожуру.
- Выложить пергамент на противень, смазать растительным маслом.
- Посыпать тертым сыром, выложить слои тыквы, посолить, приправить паприкой, сверху снова посыпать сыром.
- Запекать при 200°C в течение 25–30 минут до золотистой корочки.
- Перевернуть запеченный тыквенный слой на чистый лист пергамента, смазать крем-сыром.
- Выложить помидор, рукколу и слабосоленую рыбу, свернуть рулетом и дать ему остыть перед нарезкой.