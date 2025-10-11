Укр

Такое сочетание вас удивит: как приготовить запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой (видео)

Мария Швец
Вкусная и аппетитная закуска
Вкусная и аппетитная закуска. Фото instagram.com

Такое сочетание вас удивит

Тыква – это настоящий символ осени, сочетающий в себе нежность, сладость и универсальность. Из него готовят множество блюд – от крем-супов и гарниров до пирогов и десертов.

Особенно вкусным он выходит в сочетании с нежными сырами и рыбой. Но сегодня мы предлагаем приготовить необычное, изысканное и одновременно простое блюдо — запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oksana_kretsul".

Как приготовить запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • твердый сыр (пармезан или чедер) — 80 г;
  • масло – 1 ст. л.;
  • соль — 1 г;
  • паприка – 1 г;
  • крем-сыр – 100 г;
  • помидор — 1 шт;
  • руккола – 30 г;
  • рыба слабосоленая — 100 г;
  • пергамент – для запекания.

Способ приготовления:

  1. Нарезать тыкву тонкими ломтиками, снять кожуру.
  2. Выложить пергамент на противень, смазать растительным маслом.
  3. Посыпать тертым сыром, выложить слои тыквы, посолить, приправить паприкой, сверху снова посыпать сыром.
  4. Запекать при 200°C в течение 25–30 минут до золотистой корочки.
  5. Перевернуть запеченный тыквенный слой на чистый лист пергамента, смазать крем-сыром.
  6. Выложить помидор, рукколу и слабосоленую рыбу, свернуть рулетом и дать ему остыть перед нарезкой.
