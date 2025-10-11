Такое сочетание вас удивит: как приготовить запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой (видео)

Такое сочетание вас удивит

Тыква – это настоящий символ осени, сочетающий в себе нежность, сладость и универсальность. Из него готовят множество блюд – от крем-супов и гарниров до пирогов и десертов.

Особенно вкусным он выходит в сочетании с нежными сырами и рыбой. Но сегодня мы предлагаем приготовить необычное, изысканное и одновременно простое блюдо — запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oksana_kretsul".

Как приготовить запеченный рулет с сыром, тыквой и слабосоленой рыбкой

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

твердый сыр (пармезан или чедер) — 80 г;

масло – 1 ст. л.;

соль — 1 г;

паприка – 1 г;

крем-сыр – 100 г;

помидор — 1 шт;

руккола – 30 г;

рыба слабосоленая — 100 г;

пергамент – для запекания.

Способ приготовления: