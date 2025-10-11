Таке поєднання вас точно здивує: як приготувати запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою (відео)
Таке поєднання вас здивує
Гарбуз — це справжній символ осені, який поєднує в собі ніжність, солодкість і універсальність. З нього готують безліч страв — від крем-супів і гарнірів до пирогів і десертів.
Особливо смачним він виходить у поєднанні з ніжними сирами та рибою. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичну, вишукану й водночас просту страву — запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana_kretsul".
Як приготувати запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою
Інгредієнти:
- гарбуз — 500 г;
- твердий сир (пармезан або чедер) — 80 г;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль — 1 г;
- паприка — 1 г;
- крем-сир — 100 г;
- помідор — 1 шт;
- рукола — 30 г;
- риба слабосолена — 100 г;
- пергамент — для запікання.
Спосіб приготування:
- Нарізати гарбуз тонкими скибочками, зняти шкірку.
- Викласти пергамент на деко, змастити олією.
- Посипати тертим сиром, викласти шари гарбуза, посолити, приправити паприкою, зверху знову посипати сиром.
- Запікати при температурі 200°C протягом 25–30 хвилин до золотистої скоринки.
- Перевернути запечений гарбузовий шар на чистий аркуш пергаменту, змастити крем-сиром.
- Викласти помідор, руколу та слабосолену рибу, згорнути рулетом і дати йому охолонути перед нарізанням.