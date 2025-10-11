Таке поєднання вас точно здивує: як приготувати запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою (відео)

Таке поєднання вас здивує

Гарбуз — це справжній символ осені, який поєднує в собі ніжність, солодкість і універсальність. З нього готують безліч страв — від крем-супів і гарнірів до пирогів і десертів.

Особливо смачним він виходить у поєднанні з ніжними сирами та рибою. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичну, вишукану й водночас просту страву — запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana_kretsul".

Як приготувати запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г;

твердий сир (пармезан або чедер) — 80 г;

олія — 1 ст. л.;

сіль — 1 г;

паприка — 1 г;

крем-сир — 100 г;

помідор — 1 шт;

рукола — 30 г;

риба слабосолена — 100 г;

пергамент — для запікання.

Спосіб приготування: