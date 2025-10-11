Рус

Таке поєднання вас точно здивує: як приготувати запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою (відео)

Марія Швець
Смачна та апетитна закуска
Смачна та апетитна закуска

Таке поєднання вас здивує

Гарбуз — це справжній символ осені, який поєднує в собі ніжність, солодкість і універсальність. З нього готують безліч страв — від крем-супів і гарнірів до пирогів і десертів.

Особливо смачним він виходить у поєднанні з ніжними сирами та рибою. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичну, вишукану й водночас просту страву — запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana_kretsul".

Як приготувати запечений рулет із сиром, гарбузом та слабосоленою рибкою

Інгредієнти:

  • гарбуз — 500 г;
  • твердий сир (пармезан або чедер) — 80 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 г;
  • паприка — 1 г;
  • крем-сир — 100 г;
  • помідор — 1 шт;
  • рукола — 30 г;
  • риба слабосолена — 100 г;
  • пергамент — для запікання.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати гарбуз тонкими скибочками, зняти шкірку.
  2. Викласти пергамент на деко, змастити олією.
  3. Посипати тертим сиром, викласти шари гарбуза, посолити, приправити паприкою, зверху знову посипати сиром.
  4. Запікати при температурі 200°C протягом 25–30 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Перевернути запечений гарбузовий шар на чистий аркуш пергаменту, змастити крем-сиром.
  6. Викласти помідор, руколу та слабосолену рибу, згорнути рулетом і дати йому охолонути перед нарізанням.
