Как приготовить маринад для грибов: универсальный рецепт

Наталья Граковская
Маринованные грибы
Маринованные грибы. Фото Сгенерировано ИИ

Для маринада нужны вода, специи и уксус

Осень – время сбора грибов, и консервация является отличным способом сохранить их вкус на зиму. Этот рецепт маринада подходит для любых съедобных лесных грибов. Он простой в приготовлении, получается ароматным и хорошо сохраняет природный вкус грибов.

Рецептом поделились на YouTube-канале Alla Kovalchyk. Автор отмечает, что при желании к маринаду можно сразу добавить растительное масло, но сама делает это уже когда открывает банку.

Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:

  • 2 столовые ложки соли без горки;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 50-80 мл уксуса 9%;
  • 4-5 горошин черного перца;
  • 1-2 лавровых листа;
  • 1-2 гвоздики по желанию;
  • 1 зубчик чеснока;
  • растительное масло по желанию.

Как замариновать грибы

  1. Грибы очистить, промыть и отварить без соли. Слить воду через дуршлаг.
  2. Залить грибы 1 литром обычной воды. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.
  3. Добавить специи: черный перец (горошком), гвоздику, лавровый лист, чеснок.
  4. После повторного закипания добавить уксус из расчета 50 мл 9% уксуса на 1 литр маринада.
  5. Маринад с грибами прокипятить 15 минут.
  6. Разлить грибы по стерилизованным банкам так, чтобы они свободно плавали.
  7. Закрутить банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Чем можно дополнить маринад

  • Добавьте несколько веточек свежего укропа или петрушки — непосредственно в банку перед заливкой или в маринад на последних 5 минутах кипения.
  • Чайная ложка семян горчицы на литр маринада придаст грибам пикантности и легкий хруст.
  • Для остроты можно положить в банку маленький кусочек острого перца без семян.
