Как приготовить маринад для грибов: универсальный рецепт

Для маринада нужны вода, специи и уксус

Осень – время сбора грибов, и консервация является отличным способом сохранить их вкус на зиму. Этот рецепт маринада подходит для любых съедобных лесных грибов. Он простой в приготовлении, получается ароматным и хорошо сохраняет природный вкус грибов.

Рецептом поделились на YouTube-канале Alla Kovalchyk. Автор отмечает, что при желании к маринаду можно сразу добавить растительное масло, но сама делает это уже когда открывает банку.

Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:

2 столовые ложки соли без горки;

3 столовые ложки сахара;

50-80 мл уксуса 9%;

4-5 горошин черного перца;

1-2 лавровых листа;

1-2 гвоздики по желанию;

1 зубчик чеснока;

растительное масло по желанию.

Как замариновать грибы

Грибы очистить, промыть и отварить без соли. Слить воду через дуршлаг. Залить грибы 1 литром обычной воды. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь и довести до кипения. Добавить специи: черный перец (горошком), гвоздику, лавровый лист, чеснок. После повторного закипания добавить уксус из расчета 50 мл 9% уксуса на 1 литр маринада. Маринад с грибами прокипятить 15 минут. Разлить грибы по стерилизованным банкам так, чтобы они свободно плавали. Закрутить банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Чем можно дополнить маринад