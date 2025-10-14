Как приготовить маринад для грибов: универсальный рецепт
Для маринада нужны вода, специи и уксус
Осень – время сбора грибов, и консервация является отличным способом сохранить их вкус на зиму. Этот рецепт маринада подходит для любых съедобных лесных грибов. Он простой в приготовлении, получается ароматным и хорошо сохраняет природный вкус грибов.
Рецептом поделились на YouTube-канале Alla Kovalchyk. Автор отмечает, что при желании к маринаду можно сразу добавить растительное масло, но сама делает это уже когда открывает банку.
Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:
- 2 столовые ложки соли без горки;
- 3 столовые ложки сахара;
- 50-80 мл уксуса 9%;
- 4-5 горошин черного перца;
- 1-2 лавровых листа;
- 1-2 гвоздики по желанию;
- 1 зубчик чеснока;
- растительное масло по желанию.
Как замариновать грибы
- Грибы очистить, промыть и отварить без соли. Слить воду через дуршлаг.
- Залить грибы 1 литром обычной воды. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь и довести до кипения.
- Добавить специи: черный перец (горошком), гвоздику, лавровый лист, чеснок.
- После повторного закипания добавить уксус из расчета 50 мл 9% уксуса на 1 литр маринада.
- Маринад с грибами прокипятить 15 минут.
- Разлить грибы по стерилизованным банкам так, чтобы они свободно плавали.
- Закрутить банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Чем можно дополнить маринад
- Добавьте несколько веточек свежего укропа или петрушки — непосредственно в банку перед заливкой или в маринад на последних 5 минутах кипения.
- Чайная ложка семян горчицы на литр маринада придаст грибам пикантности и легкий хруст.
- Для остроты можно положить в банку маленький кусочек острого перца без семян.