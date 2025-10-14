Як приготувати маринад для грибів: універсальний рецепт

Для маринаду потрібні вода, спеції та оцет

Осінь – час збору грибів, і консервація є чудовим способом зберегти їхній смак на зиму. Цей рецепт маринаду підходить для будь-яких їстівних лісових грибів. Він простий у приготуванні, виходить ароматним і добре зберігає природний смак грибів.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Alla Kovalchyk. Авторка зауважує, що за бажання до маринаду можна одразу додати рослинну олію, але вона робить це вже коли відкриває банку.

Інгредієнти для маринаду на 1 літр води:

2 столові ложки солі без гірки;

3 столові ложки цукру;

50-80 мл оцту 9%;

4-5 горошин чорного перцю;

1-2 лаврових листки;

1-2 гвоздички за бажанням;

1 зубчик часнику;

рослинна олія за бажанням.

Як замаринувати гриби

Гриби очистити, промити та відварити без солі. Злити воду крізь друшляк. Залити гриби 1 літром звичайної води. Додати сіль та цукор. Поставити на вогонь та довести до кипіння. Додати спеції: чорний перець (горошком), гвоздику, лавровий лист, часник. Після повторного закипання додати оцет з розрахунком 50 мл 9% оцту на 1 літр маринаду. Маринад із грибами прокип’ятити 15 хвилин. Розлити гриби по стерилізованих банках так, щоб вони вільно плавали. Закрутити банки, перевернути догори́ дном, укутати і залишити до повного охолодження.

