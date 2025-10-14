Як приготувати маринад для грибів: універсальний рецепт
Для маринаду потрібні вода, спеції та оцет
Осінь – час збору грибів, і консервація є чудовим способом зберегти їхній смак на зиму. Цей рецепт маринаду підходить для будь-яких їстівних лісових грибів. Він простий у приготуванні, виходить ароматним і добре зберігає природний смак грибів.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Alla Kovalchyk. Авторка зауважує, що за бажання до маринаду можна одразу додати рослинну олію, але вона робить це вже коли відкриває банку.
Інгредієнти для маринаду на 1 літр води:
- 2 столові ложки солі без гірки;
- 3 столові ложки цукру;
- 50-80 мл оцту 9%;
- 4-5 горошин чорного перцю;
- 1-2 лаврових листки;
- 1-2 гвоздички за бажанням;
- 1 зубчик часнику;
- рослинна олія за бажанням.
Як замаринувати гриби
- Гриби очистити, промити та відварити без солі. Злити воду крізь друшляк.
- Залити гриби 1 літром звичайної води. Додати сіль та цукор. Поставити на вогонь та довести до кипіння.
- Додати спеції: чорний перець (горошком), гвоздику, лавровий лист, часник.
- Після повторного закипання додати оцет з розрахунком 50 мл 9% оцту на 1 літр маринаду.
- Маринад із грибами прокип’ятити 15 хвилин.
- Розлити гриби по стерилізованих банках так, щоб вони вільно плавали.
- Закрутити банки, перевернути догори́ дном, укутати і залишити до повного охолодження.
Чим можна доповнити маринад
- Додайте кілька гілочок свіжого кропу або петрушки — безпосередньо в банку перед заливкою або в маринад на останніх 5 хвилинах кипіння.
- Чайна ложка насіння гірчиці на літр маринаду додасть грибам пікантності та легкого хрускоту.
- Для гостроти можна покласти у банку маленький шматочок гострого перцю без насіння.