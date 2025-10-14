Рус

Як приготувати маринад для грибів: універсальний рецепт

Наталя Граковська
Мариновані гриби
Мариновані гриби. Фото Згенеровано ШІ

Для маринаду потрібні вода, спеції та оцет

Осінь – час збору грибів, і консервація є чудовим способом зберегти їхній смак на зиму. Цей рецепт маринаду підходить для будь-яких їстівних лісових грибів. Він простий у приготуванні, виходить ароматним і добре зберігає природний смак грибів.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Alla Kovalchyk. Авторка зауважує, що за бажання до маринаду можна одразу додати рослинну олію, але вона робить це вже коли відкриває банку.

Інгредієнти для маринаду на 1 літр води:

  • 2 столові ложки солі без гірки;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 50-80 мл оцту 9%;
  • 4-5 горошин чорного перцю;
  • 1-2 лаврових листки;
  • 1-2 гвоздички за бажанням;
  • 1 зубчик часнику;
  • рослинна олія за бажанням.

Як замаринувати гриби

  1. Гриби очистити, промити та відварити без солі. Злити воду крізь друшляк.
  2. Залити гриби 1 літром звичайної води. Додати сіль та цукор. Поставити на вогонь та довести до кипіння.
  3. Додати спеції: чорний перець (горошком), гвоздику, лавровий лист, часник.
  4. Після повторного закипання додати оцет з розрахунком 50 мл 9% оцту на 1 літр маринаду.
  5. Маринад із грибами прокип’ятити 15 хвилин.
  6. Розлити гриби по стерилізованих банках так, щоб вони вільно плавали.
  7. Закрутити банки, перевернути догори́ дном, укутати і залишити до повного охолодження.

Чим можна доповнити маринад

  • Додайте кілька гілочок свіжого кропу або петрушки — безпосередньо в банку перед заливкою або в маринад на останніх 5 хвилинах кипіння.
  • Чайна ложка насіння гірчиці на літр маринаду додасть грибам пікантності та легкого хрускоту.
  • Для гостроти можна покласти у банку маленький шматочок гострого перцю без насіння.
