Нежная закуска с авокадо и фетой: секрет идеальной намазки (видео)
Полезная и вкусная закуска
Закуска – это блюдо, которым открывается любое застолье. Она может быть холодной или горячей, простой или изысканной: от сырных рулетиков и бутербродов до горячей закуски из хлеба, сыра и вяленых томатов.
Такие блюда разжигают аппетит и создают особое настроение перед основной трапезой. Но сегодня предлагаем попробовать совсем другой вариант – закуску из авокадо, сочетающую нежную текстуру, свежесть зелени и легкую сладкую нотку меда. Она станет отличным дополнением к завтраку или легкому перекусу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить закуску с авокадо и фетой
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.;
- фелата – 100 г;
- оливковое масло – 50 мл;
- мед – ½–1 ч. л.;
- сок лимона – ½ шт.;
- зелень (зеленый лук, укроп, базилик или другой по вкусу) – небольшой пучок;
- укроп – для подачи;
- ароматное масло – для подачи;
- сушеные томаты – для подачи;
- сушеный лук – для подачи.
Способ приготовления:
- Сбить все основные ингредиенты блендером до однородной массы.
- Выложить массу в тарелку, полить ароматным маслом.
- Добавить зелень, сушеные томаты и лук для украшения.
- Закуска отлично подходит с поджаренным хлебом или тостами, имеет приятный баланс соленого, сладкого и свежего вкуса и идеально подходит для легкой трапезы.