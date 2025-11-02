Нежная закуска с авокадо и фетой: секрет идеальной намазки (видео)

Полезная и вкусная закуска

Закуска – это блюдо, которым открывается любое застолье. Она может быть холодной или горячей, простой или изысканной: от сырных рулетиков и бутербродов до горячей закуски из хлеба, сыра и вяленых томатов.

Такие блюда разжигают аппетит и создают особое настроение перед основной трапезой. Но сегодня предлагаем попробовать совсем другой вариант – закуску из авокадо, сочетающую нежную текстуру, свежесть зелени и легкую сладкую нотку меда. Она станет отличным дополнением к завтраку или легкому перекусу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить закуску с авокадо и фетой

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.;

фелата – 100 г;

оливковое масло – 50 мл;

мед – ½–1 ч. л.;

сок лимона – ½ шт.;

зелень (зеленый лук, укроп, базилик или другой по вкусу) – небольшой пучок;

укроп – для подачи;

ароматное масло – для подачи;

сушеные томаты – для подачи;

сушеный лук – для подачи.

Способ приготовления: