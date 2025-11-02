Укр

Нежная закуска с авокадо и фетой: секрет идеальной намазки (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Намазка с авокадо и фетой
Намазка с авокадо и фетой. Фото instagram.com

Полезная и вкусная закуска

Закуска – это блюдо, которым открывается любое застолье. Она может быть холодной или горячей, простой или изысканной: от сырных рулетиков и бутербродов до горячей закуски из хлеба, сыра и вяленых томатов.

Такие блюда разжигают аппетит и создают особое настроение перед основной трапезой. Но сегодня предлагаем попробовать совсем другой вариант – закуску из авокадо, сочетающую нежную текстуру, свежесть зелени и легкую сладкую нотку меда. Она станет отличным дополнением к завтраку или легкому перекусу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить закуску с авокадо и фетой

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.;
  • фелата – 100 г;
  • оливковое масло – 50 мл;
  • мед – ½–1 ч. л.;
  • сок лимона – ½ шт.;
  • зелень (зеленый лук, укроп, базилик или другой по вкусу) – небольшой пучок;
  • укроп – для подачи;
  • ароматное масло – для подачи;
  • сушеные томаты – для подачи;
  • сушеный лук – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Сбить все основные ингредиенты блендером до однородной массы.
  2. Выложить массу в тарелку, полить ароматным маслом.
  3. Добавить зелень, сушеные томаты и лук для украшения.
  4. Закуска отлично подходит с поджаренным хлебом или тостами, имеет приятный баланс соленого, сладкого и свежего вкуса и идеально подходит для легкой трапезы.
Теги:
#Авокадо #Закуска #Готовим дома #намазка