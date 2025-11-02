Ніжна закуска з авокадо та фетою: секрет ідеальної намазки (відео)

Корисна та смачна закуска

Закуска — це страва, якою відкривається будь-яке застілля. Вона може бути холодною чи гарячою, простою або вишуканою: від сирних рулетиків і канапок до гарячої закуски з хліба, сиру та в’ялених томатів.

Такі страви розпалюють апетит і створюють особливий настрій перед основною трапезою. Але сьогодні пропонуємо спробувати зовсім інший варіант — закуску з авокадо, яка поєднує ніжну текстуру, свіжість зелені та легку солодку нотку меду. Вона стане чудовим доповненням до сніданку або легкого перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати закуску з авокадо та фетою

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.;

фелата – 100 г;

оливкова олія – 50 мл;

мед – ½–1 ч. л.;

сік лимона – ½ шт.;

зелень (зелена цибуля, кріп, базилік або інша за смаком) – невеликий пучок;

кріп – для подачі;

ароматна олія – для подачі;

сушені томати – для подачі;

сушена цибуля – для подачі.

Спосіб приготування: