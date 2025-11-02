Ніжна закуска з авокадо та фетою: секрет ідеальної намазки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Корисна та смачна закуска
Закуска — це страва, якою відкривається будь-яке застілля. Вона може бути холодною чи гарячою, простою або вишуканою: від сирних рулетиків і канапок до гарячої закуски з хліба, сиру та в’ялених томатів.
Такі страви розпалюють апетит і створюють особливий настрій перед основною трапезою. Але сьогодні пропонуємо спробувати зовсім інший варіант — закуску з авокадо, яка поєднує ніжну текстуру, свіжість зелені та легку солодку нотку меду. Вона стане чудовим доповненням до сніданку або легкого перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати закуску з авокадо та фетою
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.;
- фелата – 100 г;
- оливкова олія – 50 мл;
- мед – ½–1 ч. л.;
- сік лимона – ½ шт.;
- зелень (зелена цибуля, кріп, базилік або інша за смаком) – невеликий пучок;
- кріп – для подачі;
- ароматна олія – для подачі;
- сушені томати – для подачі;
- сушена цибуля – для подачі.
Спосіб приготування:
- Збити всі основні інгредієнти блендером до однорідної маси.
- Викласти масу в тарілку, полити ароматною олією.
- Додати зелень, сушені томати та цибулю для прикраси.
- Закуска чудово смакує з підсмаженим хлібом або тостами, має приємний баланс солоного, солодкого й свіжого смаку та ідеально підходить для легкої трапези.