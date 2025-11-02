Рус

Ніжна закуска з авокадо та фетою: секрет ідеальної намазки (відео)

Марія Швець
Намазка з авокадо та фетою
Намазка з авокадо та фетою. Фото instagram.com

Корисна та смачна закуска

Закуска — це страва, якою відкривається будь-яке застілля. Вона може бути холодною чи гарячою, простою або вишуканою: від сирних рулетиків і канапок до гарячої закуски з хліба, сиру та в’ялених томатів.

Такі страви розпалюють апетит і створюють особливий настрій перед основною трапезою. Але сьогодні пропонуємо спробувати зовсім інший варіант — закуску з авокадо, яка поєднує ніжну текстуру, свіжість зелені та легку солодку нотку меду. Вона стане чудовим доповненням до сніданку або легкого перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати закуску з авокадо та фетою

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 шт.;
  • фелата – 100 г;
  • оливкова олія – 50 мл;
  • мед – ½–1 ч. л.;
  • сік лимона – ½ шт.;
  • зелень (зелена цибуля, кріп, базилік або інша за смаком) – невеликий пучок;
  • кріп – для подачі;
  • ароматна олія – для подачі;
  • сушені томати – для подачі;
  • сушена цибуля – для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Збити всі основні інгредієнти блендером до однорідної маси.
  2. Викласти масу в тарілку, полити ароматною олією.
  3. Додати зелень, сушені томати та цибулю для прикраси.
  4. Закуска чудово смакує з підсмаженим хлібом або тостами, має приємний баланс солоного, солодкого й свіжого смаку та ідеально підходить для легкої трапези.
