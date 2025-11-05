Яичница по-новому: рецепт вкуснейшего завтрака с овощами и специями (видео)
Читати українською
Вкусный и полезный завтрак
Завтрак обычно начинают с простых и быстрых блюд: это могут быть овсяные блины, омлет или классические бутерброды. Овсяноблин идеально подходит для легкого начала дня, но сегодня предлагаем немного необычный и сытный вариант завтрака – ароматную яичницу с овощами, специями и гренками.
Блюдо получается ярким, полезным и легким в приготовлении, а комбинация свежих овощей и специй делает его неповторимым. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Андрей Клюс".
Как приготовить шакшуку с овощами
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- помидор – 1 шт. (150 г);
- перетертые томаты – 130 г;
- перец сладкий красный – 20 г;
- перец сладкий желтый – 20 г;
- микс зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) — 20 г;
- смесь специй острая (9 разных перцев) — 1-2 г;
- смесь специй овощная (13 овощей и трав) – 10 г;
- хлеб для гренок – 100 г;
- соль – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с солью и сахаром в однородную массу.
- Добавить измельченные помидоры и перетертые томаты.
- Добавить все перцы, овощную смесь и зелень, перемешать.
- Нарезать хлеб для гренок, обжарить до золотистой корочки.
- Выложить овощно-яичную смесь на разогретую сковороду и готовить к готовности.
- Подавать вместе с хрустящими гренками.