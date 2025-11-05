Укр

Яичница по-новому: рецепт вкуснейшего завтрака с овощами и специями (видео)

Мария Швец
Шакшука с овощами
Шакшука с овощами. Фото youtube.com

Вкусный и полезный завтрак

Завтрак обычно начинают с простых и быстрых блюд: это могут быть овсяные блины, омлет или классические бутерброды. Овсяноблин идеально подходит для легкого начала дня, но сегодня предлагаем немного необычный и сытный вариант завтрака – ароматную яичницу с овощами, специями и гренками.

Блюдо получается ярким, полезным и легким в приготовлении, а комбинация свежих овощей и специй делает его неповторимым. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Андрей Клюс".

Как приготовить шакшуку с овощами

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • помидор – 1 шт. (150 г);
  • перетертые томаты – 130 г;
  • перец сладкий красный – 20 г;
  • перец сладкий желтый – 20 г;
  • микс зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) — 20 г;
  • смесь специй острая (9 разных перцев) — 1-2 г;
  • смесь специй овощная (13 овощей и трав) – 10 г;
  • хлеб для гренок – 100 г;
  • соль – по вкусу;
  • сахар – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с солью и сахаром в однородную массу.
  2. Добавить измельченные помидоры и перетертые томаты.
  3. Добавить все перцы, овощную смесь и зелень, перемешать.
  4. Нарезать хлеб для гренок, обжарить до золотистой корочки.
  5. Выложить овощно-яичную смесь на разогретую сковороду и готовить к готовности.
  6. Подавать вместе с хрустящими гренками.
