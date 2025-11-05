Яичница по-новому: рецепт вкуснейшего завтрака с овощами и специями (видео)

Вкусный и полезный завтрак

Завтрак обычно начинают с простых и быстрых блюд: это могут быть овсяные блины, омлет или классические бутерброды. Овсяноблин идеально подходит для легкого начала дня, но сегодня предлагаем немного необычный и сытный вариант завтрака – ароматную яичницу с овощами, специями и гренками.

Блюдо получается ярким, полезным и легким в приготовлении, а комбинация свежих овощей и специй делает его неповторимым. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Андрей Клюс".

Как приготовить шакшуку с овощами

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

помидор – 1 шт. (150 г);

перетертые томаты – 130 г;

перец сладкий красный – 20 г;

перец сладкий желтый – 20 г;

микс зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) — 20 г;

смесь специй острая (9 разных перцев) — 1-2 г;

смесь специй овощная (13 овощей и трав) – 10 г;

хлеб для гренок – 100 г;

соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

Способ приготовления: