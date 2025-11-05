Яєшня по-новому: рецепт найсмачнішого сніданку з овочами та спеціями (відео)

Смачний та корисний сніданок

Сніданок зазвичай починають із простих і швидких страв: це можуть бути вівсяні млинці, омлет або класичні бутерброди. Вівсяномлинець ідеально підходить для легкого початку дня, але сьогодні пропонуємо трохи незвичайний і ситний варіант сніданку — ароматну яєшню з овочами, спеціями та грінками.

Страва виходить яскравою, корисною та легкою у приготуванні, а комбінація свіжих овочів і спецій робить її неповторною. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Андрій Клюс".

Як приготувати шакшуку з овочами

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

помідор — 1 шт. (150 г);

перетерті томати — 130 г;

перець білозірка — 20 г;

перець солодкий червоний — 20 г;

перець солодкий жовтий — 20 г;

мікс зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля) — 20 г;

суміш спецій гостра (9 різних перців) — 1–2 г;

суміш спецій овочева (13 овочів та трав) — 10 г;

хліб для грінок — 100 г;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

Спосіб приготування: