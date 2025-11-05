Яєшня по-новому: рецепт найсмачнішого сніданку з овочами та спеціями (відео)
Смачний та корисний сніданок
Сніданок зазвичай починають із простих і швидких страв: це можуть бути вівсяні млинці, омлет або класичні бутерброди. Вівсяномлинець ідеально підходить для легкого початку дня, але сьогодні пропонуємо трохи незвичайний і ситний варіант сніданку — ароматну яєшню з овочами, спеціями та грінками.
Страва виходить яскравою, корисною та легкою у приготуванні, а комбінація свіжих овочів і спецій робить її неповторною. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Андрій Клюс".
Як приготувати шакшуку з овочами
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- помідор — 1 шт. (150 г);
- перетерті томати — 130 г;
- перець білозірка — 20 г;
- перець солодкий червоний — 20 г;
- перець солодкий жовтий — 20 г;
- мікс зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля) — 20 г;
- суміш спецій гостра (9 різних перців) — 1–2 г;
- суміш спецій овочева (13 овочів та трав) — 10 г;
- хліб для грінок — 100 г;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком;
Спосіб приготування:
- Збити яйця з сіллю та цукром до однорідної маси.
- Додати подрібнені помідори та перетерті томати.
- Додати всі перці, овочеву суміш та зелень, перемішати.
- Нарізати хліб для грінок, обсмажити до золотистої скоринки.
- Викласти овочево-яєчну суміш на розігріту сковорідку і готувати до готовності.
- Подавати разом із хрусткими грінками.