Яєшня по-новому: рецепт найсмачнішого сніданку з овочами та спеціями (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Шакшука з овочами
Шакшука з овочами. Фото youtube.com

Смачний та корисний сніданок

Сніданок зазвичай починають із простих і швидких страв: це можуть бути вівсяні млинці, омлет або класичні бутерброди. Вівсяномлинець ідеально підходить для легкого початку дня, але сьогодні пропонуємо трохи незвичайний і ситний варіант сніданку — ароматну яєшню з овочами, спеціями та грінками.

Страва виходить яскравою, корисною та легкою у приготуванні, а комбінація свіжих овочів і спецій робить її неповторною. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Андрій Клюс".

Як приготувати шакшуку з овочами

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.;
  • помідор — 1 шт. (150 г);
  • перетерті томати — 130 г;
  • перець білозірка — 20 г;
  • перець солодкий червоний — 20 г;
  • перець солодкий жовтий — 20 г;
  • мікс зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля) — 20 г;
  • суміш спецій гостра (9 різних перців) — 1–2 г;
  • суміш спецій овочева (13 овочів та трав) — 10 г;
  • хліб для грінок — 100 г;
  • сіль — за смаком;
  • цукор — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з сіллю та цукром до однорідної маси.
  2. Додати подрібнені помідори та перетерті томати.
  3. Додати всі перці, овочеву суміш та зелень, перемішати.
  4. Нарізати хліб для грінок, обсмажити до золотистої скоринки.
  5. Викласти овочево-яєчну суміш на розігріту сковорідку і готувати до готовності.
  6. Подавати разом із хрусткими грінками.
