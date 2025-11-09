Проще, чем Оливье: рецепт пикантного салата за 10 минут

Сытный и легкий в приготовлении салат подойдет как на каждый день, так и на праздники

Легкий и в то же время сытный салат без мяса с зеленым горошком, яйцами и сыром — это блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню. Готовится он просто и быстро. Благодаря добавлению маринованного лука салат получается особенно ароматным и с пикантным кусом.

Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты

Зеленый горошек консервированный — 240 г

Лук — 1 шт

Яйца — 4 шт

Сыр — 120 гр

Зелень — укроп, петрушка

Соль — 1/3 ч.л (по желанию)

Перец молотый — 1/3 ч.л

Майонез — 3 ст.л

Маринад для лука:

Кипяток — 125 мл

Сахар — 1 ст.л

Соль — 0,5 ч.л

Уксус 9% — 2 ст.л

Этапы приготовления