Проще, чем Оливье: рецепт пикантного салата за 10 минут

Наталья Граковская
Салат с зеленым горошком
Салат с зеленым горошком. Фото gospodynka.com.ua

Сытный и легкий в приготовлении салат подойдет как на каждый день, так и на праздники

Легкий и в то же время сытный салат без мяса с зеленым горошком, яйцами и сыром — это блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню. Готовится он просто и быстро. Благодаря добавлению маринованного лука салат получается особенно ароматным и с пикантным кусом.

Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты

  • Зеленый горошек консервированный — 240 г
  • Лук — 1 шт
  • Яйца — 4 шт
  • Сыр — 120 гр
  • Зелень — укроп, петрушка
  • Соль — 1/3 ч.л (по желанию)
  • Перец молотый — 1/3 ч.л
  • Майонез — 3 ст.л

Маринад для лука:

  • Кипяток — 125 мл
  • Сахар — 1 ст.л
  • Соль — 0,5 ч.л
  • Уксус 9% — 2 ст.л

Этапы приготовления

  1. Нарежьте лук мелким кубиком, добавьте к нему соль, сахар, уксус и залейте кипятком. Оставьте мариноваться до охлаждения.
  2. В салатницу выложите зеленый горошек, нарезанные кубиком вареные яйца, натертый на крупной терке твердый сыр, мелко нарезанную зелень и маринованный лук.
  3. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.
