Проще, чем Оливье: рецепт пикантного салата за 10 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сытный и легкий в приготовлении салат подойдет как на каждый день, так и на праздники
Легкий и в то же время сытный салат без мяса с зеленым горошком, яйцами и сыром — это блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню. Готовится он просто и быстро. Благодаря добавлению маринованного лука салат получается особенно ароматным и с пикантным кусом.
Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- Зеленый горошек консервированный — 240 г
- Лук — 1 шт
- Яйца — 4 шт
- Сыр — 120 гр
- Зелень — укроп, петрушка
- Соль — 1/3 ч.л (по желанию)
- Перец молотый — 1/3 ч.л
- Майонез — 3 ст.л
Маринад для лука:
- Кипяток — 125 мл
- Сахар — 1 ст.л
- Соль — 0,5 ч.л
- Уксус 9% — 2 ст.л
Этапы приготовления
- Нарежьте лук мелким кубиком, добавьте к нему соль, сахар, уксус и залейте кипятком. Оставьте мариноваться до охлаждения.
- В салатницу выложите зеленый горошек, нарезанные кубиком вареные яйца, натертый на крупной терке твердый сыр, мелко нарезанную зелень и маринованный лук.
- Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.