Простіше, ніж Олів’є: рецепт пікантного салату за 10 хвилин

Ситний та легкий у приготуванні салат підійде як на кожен день, так і на свята

Легкий і водночас ситний салат без м’яса із зеленим горошком, яйцями та сиром — це страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденне меню. Готується він просто та швидко. Завдяки додаванню маринованої цибулі салат виходить особливо ароматним і з пікантним смаком.

Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти

Зелений горошок консервований — 240 г

Цибуля — 1 шт.

Яйця — 4 шт.

Сир — 120 г

Зелень — кріп, петрушка

Сіль — 1/3 ч.л (за бажанням)

Перець мелений — 1/3 ч.л

Майонез — 3 ст.л

Маринад для цибулі:

Окріп — 125 мл

Цукор — 1 ст.л

Сіль — 0,5 ч.л

Оцет 9% — 2 ст.л

Етапи приготування