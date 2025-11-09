Рус

Простіше, ніж Олів’є: рецепт пікантного салату за 10 хвилин

Салат із зеленим горошком
Салат із зеленим горошком. Фото gospodynka.com.ua

Ситний та легкий у приготуванні салат підійде як на кожен день, так і на свята

Легкий і водночас ситний салат без м’яса із зеленим горошком, яйцями та сиром — це страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденне меню. Готується він просто та швидко. Завдяки додаванню маринованої цибулі салат виходить особливо ароматним і з пікантним смаком.

Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти

  • Зелений горошок консервований — 240 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйця — 4 шт.
  • Сир — 120 г
  • Зелень — кріп, петрушка
  • Сіль — 1/3 ч.л (за бажанням)
  • Перець мелений — 1/3 ч.л
  • Майонез — 3 ст.л

Маринад для цибулі:

  • Окріп — 125 мл
  • Цукор — 1 ст.л
  • Сіль — 0,5 ч.л
  • Оцет 9% — 2 ст.л

Етапи приготування

  1. Наріжте цибулю дрібним кубиком, додайте до неї сіль, цукор, оцет і залийте окропом. Залишіть маринуватися до охолодження.
  2. У салатницю викладіть зелений горошок, нарізані кубиком варені яйця, натертий на грубій тертці твердий сир, дрібно нарізану зелень і цибулю.
  3. Заправте салат майонезом і добре перемішайте.
