Простіше, ніж Олів’є: рецепт пікантного салату за 10 хвилин
Читать на русском
Ситний та легкий у приготуванні салат підійде як на кожен день, так і на свята
Легкий і водночас ситний салат без м’яса із зеленим горошком, яйцями та сиром — це страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденне меню. Готується він просто та швидко. Завдяки додаванню маринованої цибулі салат виходить особливо ароматним і з пікантним смаком.
Рецептом поділилися на сайті "Господинька".
Інгредієнти
- Зелений горошок консервований — 240 г
- Цибуля — 1 шт.
- Яйця — 4 шт.
- Сир — 120 г
- Зелень — кріп, петрушка
- Сіль — 1/3 ч.л (за бажанням)
- Перець мелений — 1/3 ч.л
- Майонез — 3 ст.л
Маринад для цибулі:
- Окріп — 125 мл
- Цукор — 1 ст.л
- Сіль — 0,5 ч.л
- Оцет 9% — 2 ст.л
Етапи приготування
- Наріжте цибулю дрібним кубиком, додайте до неї сіль, цукор, оцет і залийте окропом. Залишіть маринуватися до охолодження.
- У салатницю викладіть зелений горошок, нарізані кубиком варені яйця, натертий на грубій тертці твердий сир, дрібно нарізану зелень і цибулю.
- Заправте салат майонезом і добре перемішайте.