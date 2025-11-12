Так квасить капусту нельзя: почему закуска получается горькой и как это исправить
Если соблюдать простые правила квашения, капуста получится без неприятного горького привкуса
Квашеная капуста — одна из самых популярных зимних закусок. Она вкусная, недорогая и простая в приготовлении. Но иногда хозяйки сталкиваются с тем, что вместо привычного кисло-соленого вкуса появляется неприятная горечь.
Рассказываем, почему квашеная капуста получается горькой и как это исправить.
Почему квашеная капуста становится горькой
Горький привкус капусты чаще всего появляется из-за нарушения температурного режима. Оптимальная температура для брожения — от +18 до +22 °C. Если капуста квасится в холоде, процесс идет слишком медленно, и в ней начинают развиваться нежелательные бактерии, придающие горечь. При слишком высокой температуре (выше +24 °C) происходит перекисание, и капуста также теряет вкус.
Использование йодированной или морской соли также может сделать квашеную капусту горькой. Для квашения подходит только нейодированная каменная или поваренная соль.
Важно и количество соли для квашения. Если соли слишком мало, капуста перекисает, а если слишком много — теряет вкус и становится горьковатой. Оптимально использовать 2% соли от массы капусты.
Как убрать горечь в квашеной капусте
- Слегка промойте готовую капусту холодной кипяченой водой — это поможет убрать часть горечи.
- После промывки уберите капусту в морозильник на несколько часов, а затем разморозьте. Холод смягчит вкус.
- Если капуста пересолена или перекисла, можно приготовить новый рассол (1 ст. ложка соли на 1 литр воды) и залить им капусту.
- Горечь можно сбалансировать, добавив тертую морковь, яблоко или клюкву — они придадут кисло-сладкую нотку.
