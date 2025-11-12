Так квасить капусту нельзя: почему закуска получается горькой и как это исправить

Если соблюдать простые правила квашения, капуста получится без неприятного горького привкуса

Квашеная капуста — одна из самых популярных зимних закусок. Она вкусная, недорогая и простая в приготовлении. Но иногда хозяйки сталкиваются с тем, что вместо привычного кисло-соленого вкуса появляется неприятная горечь.

Рассказываем, почему квашеная капуста получается горькой и как это исправить.

Почему квашеная капуста становится горькой

Горький привкус капусты чаще всего появляется из-за нарушения температурного режима. Оптимальная температура для брожения — от +18 до +22 °C. Если капуста квасится в холоде, процесс идет слишком медленно, и в ней начинают развиваться нежелательные бактерии, придающие горечь. При слишком высокой температуре (выше +24 °C) происходит перекисание, и капуста также теряет вкус.

Использование йодированной или морской соли также может сделать квашеную капусту горькой. Для квашения подходит только нейодированная каменная или поваренная соль.

Важно и количество соли для квашения. Если соли слишком мало, капуста перекисает, а если слишком много — теряет вкус и становится горьковатой. Оптимально использовать 2% соли от массы капусты.

Как убрать горечь в квашеной капусте

Слегка промойте готовую капусту холодной кипяченой водой — это поможет убрать часть горечи. После промывки уберите капусту в морозильник на несколько часов, а затем разморозьте. Холод смягчит вкус. Если капуста пересолена или перекисла, можно приготовить новый рассол (1 ст. ложка соли на 1 литр воды) и залить им капусту. Горечь можно сбалансировать, добавив тертую морковь, яблоко или клюкву — они придадут кисло-сладкую нотку.

Ранее "Телеграф" делился проверенными лайфхаками приготовления куриного филе. Благодаря этим хитростям мясо получится сочным и нежным.