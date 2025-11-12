Так квасити капусту не можна: чому закуска гірчить і як це виправити

Якщо дотримуватися простих правил квашення, капуста вийде без неприємного гіркого присмаку

Квашена капуста — одна з найпопулярніших зимових закусок. Вона смачна, недорога та проста в приготуванні. Але іноді господині стикаються з тим, що замість звичного кисло-солоного смаку з'являється неприємна гіркота.

Розповідаємо, чому квашена капуста гірчить і як це виправити.

Чому квашена капуста стає гіркою

Гіркий присмак капусти найчастіше з'являється через порушення температурного режиму. Оптимальна температура для бродіння – від +18 до +22 °C. Якщо капуста кваситься в холоді, процес йде надто повільно, і в ній починають розвиватися небажані бактерії, що надають гіркоти. При надто високій температурі (вище +24 °C) відбувається перекисання, і капуста також втрачає смак.

Використання йодованої чи морської солі також може зробити квашену капусту гіркою. Для квашення підходить лише нейодована кам’яна або кухонна сіль.

Важлива кількість солі для квашення. Якщо солі занадто мало, капуста перекисає, а якщо занадто багато — втрачає смак і стає гіркуватою. Оптимально використовувати $2\%$ солі від маси капусти.

Як прибрати гіркоту квашеної капусти

Злегка промийте готову капусту холодною кип'яченою водою — це допоможе прибрати частину гіркоти. Після промивання приберіть капусту в морозильник на кілька годин, а потім розморозьте. Холод пом’якшить смак. Якщо капуста пересолена чи перекисла, можна приготувати новий розсіл (1 ст. ложка солі на 1 літр води) та залити їм капусту. Гіркоту можна збалансувати, додавши терту моркву, яблуко чи журавлину – вони додадуть кисло-солодку нотку.

