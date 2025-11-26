Куриные бедра в цитрусовом маринаде: ужин, который удивит всех (видео)

Это блюдо готовится очень просто

Куриные бедра – один из самых доступных видов мяса. Но даже из такого простого продукта можно создать праздничное блюдо. Достаточно лишь добавить к ним мандарины, сок цитрусовых, немного специй и все это запечь в духовке.

Рецептом куриных бедер с мандаринами поделилась на своей странице в Instagram фудблогерка radostina_ksenia_. Это блюдо можно приготовить для семейного ужина или на праздники.

Ингредиенты

Куриные бедра 2 кг

Приправа к куриному шашлыку 1 ст.л.

Соль 0,5 ч.л.

Перец черный щепотка

Соевый соус 2 ст.л.

Сметана или майонез 3 ст.л.

Сок мандарина 1 ст.л.

Сок лимона 1 ст.л.

Мандарины 4шт.

Розмарин сушеный щепотка

Этапы приготовления