Куриные бедра в цитрусовом маринаде: ужин, который удивит всех (видео)
-
-
Это блюдо готовится очень просто
Куриные бедра – один из самых доступных видов мяса. Но даже из такого простого продукта можно создать праздничное блюдо. Достаточно лишь добавить к ним мандарины, сок цитрусовых, немного специй и все это запечь в духовке.
Рецептом куриных бедер с мандаринами поделилась на своей странице в Instagram фудблогерка radostina_ksenia_. Это блюдо можно приготовить для семейного ужина или на праздники.
Ингредиенты
- Куриные бедра 2 кг
- Приправа к куриному шашлыку 1 ст.л.
- Соль 0,5 ч.л.
- Перец черный щепотка
- Соевый соус 2 ст.л.
- Сметана или майонез 3 ст.л.
- Сок мандарина 1 ст.л.
- Сок лимона 1 ст.л.
- Мандарины 4шт.
- Розмарин сушеный щепотка
Этапы приготовления
- Куриные бедра солим, перчим, добавляем приправы, соевый соус, сметану или майонез, сок мандарина и лимона. Перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 1 час.
- Затем на противень выкладываем мандарины, нарезанные кружочками, сверху посыпаем розмарином.
- Выкладываем бедра и отправляем в духовку на 40-45 минут при температуре 180°С.