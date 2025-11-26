Укр

Куриные бедра в цитрусовом маринаде: ужин, который удивит всех (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеченные куриные бедра с мандаринами
Запеченные куриные бедра с мандаринами. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это блюдо готовится очень просто

Куриные бедра – один из самых доступных видов мяса. Но даже из такого простого продукта можно создать праздничное блюдо. Достаточно лишь добавить к ним мандарины, сок цитрусовых, немного специй и все это запечь в духовке.

Рецептом куриных бедер с мандаринами поделилась на своей странице в Instagram фудблогерка radostina_ksenia_. Это блюдо можно приготовить для семейного ужина или на праздники.

Ингредиенты

  • Куриные бедра 2 кг
  • Приправа к куриному шашлыку 1 ст.л.
  • Соль 0,5 ч.л.
  • Перец черный щепотка
  • Соевый соус 2 ст.л.
  • Сметана или майонез 3 ст.л.
  • Сок мандарина 1 ст.л.
  • Сок лимона 1 ст.л.
  • Мандарины 4шт.
  • Розмарин сушеный щепотка

Этапы приготовления

  1. Куриные бедра солим, перчим, добавляем приправы, соевый соус, сметану или майонез, сок мандарина и лимона. Перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 1 час.
  2. Затем на противень выкладываем мандарины, нарезанные кружочками, сверху посыпаем розмарином.
  3. Выкладываем бедра и отправляем в духовку на 40-45 минут при температуре 180°С.
Теги:
#Рецепты #Куринное мясо #Мандарин