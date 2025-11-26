Рус

Курячі стегна в цитрусовому маринаді: вечеря, яка здивує всіх (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Запечені курячі стегна з мандаринами
Запечені курячі стегна з мандаринами. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця страва готується дуже просто

Курячі стегна — один із найдоступніших видів м’яса, але навіть з такого простого продукту можна створити святкову страву. Достатньо лише додати до них мандарини, сік цитрусових, трохи спецій, і все це запекти в духовці.

Рецептом курячих стегон із мандаринами поділилася на своїй сторінці в Instagram фудблогерка radostina_ksenia_. Цю страву можна приготувати для сімейної вечері або на свята.

Інгредієнти

  • Курячі стегна 2 кг
  • Приправа до курячого шашлика 1 ст.л.
  • Сіль 0,5 ч.л.
  • Перець чорний дрібка
  • Соєвий соус 2 ст.л.
  • Сметана або майонез 3 ст.л.
  • Сік мандарину 1 ст.л.
  • Сік лимону 1 ст.л.
  • Мандарини 4 шт.
  • Розмарин сушений дрібка

Етапи приготування

  1. Курячі стегна солимо, перчимо, додаємо приправи, соєвий соус, сметану або майонез, сік мандарину і лимону. Перемішуємо і залишаємо маринуватися мінімум на 1 годину.
  2. Потім на деко викладаємо мандарини, порізані кружальцями, зверху посипаємо розмарином.
  3. Викладаємо стегна і відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при температурі 180°С.
Теги:
#Рецепти #Куряче м'ясо #Мандарин