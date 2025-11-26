Курячі стегна в цитрусовому маринаді: вечеря, яка здивує всіх (відео)

Ця страва готується дуже просто

Курячі стегна — один із найдоступніших видів м’яса, але навіть з такого простого продукту можна створити святкову страву. Достатньо лише додати до них мандарини, сік цитрусових, трохи спецій, і все це запекти в духовці.

Рецептом курячих стегон із мандаринами поділилася на своїй сторінці в Instagram фудблогерка radostina_ksenia_. Цю страву можна приготувати для сімейної вечері або на свята.

Інгредієнти

Курячі стегна 2 кг

Приправа до курячого шашлика 1 ст.л.

Сіль 0,5 ч.л.

Перець чорний дрібка

Соєвий соус 2 ст.л.

Сметана або майонез 3 ст.л.

Сік мандарину 1 ст.л.

Сік лимону 1 ст.л.

Мандарини 4 шт.

Розмарин сушений дрібка

Етапи приготування