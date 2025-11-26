Курячі стегна в цитрусовому маринаді: вечеря, яка здивує всіх (відео)
-
-
Ця страва готується дуже просто
Курячі стегна — один із найдоступніших видів м’яса, але навіть з такого простого продукту можна створити святкову страву. Достатньо лише додати до них мандарини, сік цитрусових, трохи спецій, і все це запекти в духовці.
Рецептом курячих стегон із мандаринами поділилася на своїй сторінці в Instagram фудблогерка radostina_ksenia_. Цю страву можна приготувати для сімейної вечері або на свята.
Інгредієнти
- Курячі стегна 2 кг
- Приправа до курячого шашлика 1 ст.л.
- Сіль 0,5 ч.л.
- Перець чорний дрібка
- Соєвий соус 2 ст.л.
- Сметана або майонез 3 ст.л.
- Сік мандарину 1 ст.л.
- Сік лимону 1 ст.л.
- Мандарини 4 шт.
- Розмарин сушений дрібка
Етапи приготування
- Курячі стегна солимо, перчимо, додаємо приправи, соєвий соус, сметану або майонез, сік мандарину і лимону. Перемішуємо і залишаємо маринуватися мінімум на 1 годину.
- Потім на деко викладаємо мандарини, порізані кружальцями, зверху посипаємо розмарином.
- Викладаємо стегна і відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при температурі 180°С.