Салат из крабовых палочек и моркови по-корейски: простой рецепт с минимумом ингредиентов (видео)

Наталья Граковская
Этот салат из крабовых палочек готовится за считанные минуты
Этот салат из крабовых палочек готовится за считанные минуты. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рецепт на скорую руку, который покорит всех гостей

Есть много рецептов салатов с крабовыми палочками. Многие хозяйки готовят их в сочетании с кукурузой и пекинской капустой, но существует еще более простой вариант. Это салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски. Для его приготовления нужен минимум доступных ингредиентов, однако по вкусу салат получается очень вкусным.

Рецептом этой закуски поделилась в Instagram блогерша iriska_dimitrova. Она замечает, что это отличный вариант блюда, когда гости уже на пороге и нужно угостить их чем-нибудь вкусненьким.

Ингредиенты

  • 180-200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 200 г моркови по-корейски
  • 2 плавленых сырка
  • майонез
  • черный перец молотый
  • чеснок по желанию

Этапы приготовления

  1. Крабовые палочки порезать соломкой и переложить в миску.
  2. Туда добавить натертые на крупной терке яйца, сыр и морковь по-корейски.
  3. Заправить майонезом салат и перемешать.

