Салат из крабовых палочек и моркови по-корейски: простой рецепт с минимумом ингредиентов (видео)

Рецепт на скорую руку, который покорит всех гостей

Есть много рецептов салатов с крабовыми палочками. Многие хозяйки готовят их в сочетании с кукурузой и пекинской капустой, но существует еще более простой вариант. Это салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски. Для его приготовления нужен минимум доступных ингредиентов, однако по вкусу салат получается очень вкусным.

Рецептом этой закуски поделилась в Instagram блогерша iriska_dimitrova. Она замечает, что это отличный вариант блюда, когда гости уже на пороге и нужно угостить их чем-нибудь вкусненьким.

Ингредиенты

180-200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

200 г моркови по-корейски

2 плавленых сырка

майонез

черный перец молотый

чеснок по желанию

Этапы приготовления

Крабовые палочки порезать соломкой и переложить в миску. Туда добавить натертые на крупной терке яйца, сыр и морковь по-корейски. Заправить майонезом салат и перемешать.

