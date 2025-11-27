Салат из крабовых палочек и моркови по-корейски: простой рецепт с минимумом ингредиентов (видео)
Рецепт на скорую руку, который покорит всех гостей
Есть много рецептов салатов с крабовыми палочками. Многие хозяйки готовят их в сочетании с кукурузой и пекинской капустой, но существует еще более простой вариант. Это салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски. Для его приготовления нужен минимум доступных ингредиентов, однако по вкусу салат получается очень вкусным.
Рецептом этой закуски поделилась в Instagram блогерша iriska_dimitrova. Она замечает, что это отличный вариант блюда, когда гости уже на пороге и нужно угостить их чем-нибудь вкусненьким.
Ингредиенты
- 180-200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 200 г моркови по-корейски
- 2 плавленых сырка
- майонез
- черный перец молотый
- чеснок по желанию
Этапы приготовления
- Крабовые палочки порезать соломкой и переложить в миску.
- Туда добавить натертые на крупной терке яйца, сыр и морковь по-корейски.
- Заправить майонезом салат и перемешать.
