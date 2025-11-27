Салат з крабових паличок та моркви по-корейськи: простий рецепт з мінімум інгредієнтів (відео)
-
-
Рецепт на швидку руку, який підкорить усіх гостей
Існує багато рецептів салатів з крабовими паличками. Багато господинь готують крабові палички у поєднанні з кукурудзою та пекінською капустою, але існує ще простіший варіант. Це салат із крабовими паличками та морквою по-корейськи. Для його приготування потрібно мінімум доступних інгредієнтів, проте на смак салат виходить дуже смачним.
Рецептом цієї закуски поділилася в Instagram блогерка iriska_dimitrova. Вона зауважує, що це чудовий варіант страви, коли гості вже на порозі і треба пригостити їх чимось смачненьким.
Інгредієнти
- 180-200 г крабових паличок
- 3 варених яйця
- 200 г моркви по-корейськи
- 2 плавлених сирка
- майонез
- чорний перець мелений
- часник за бажання
Етапи приготування
- Крабові палички нарізати соломкою та перекласти в миску.
- Туди ж додати натерті на грубій тертці яйця, плавлений сир та моркву по-корейські.
- Заправити салат майонезом та перемішати.
