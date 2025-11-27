Рус

Салат з крабових паличок та моркви по-корейськи: простий рецепт з мінімум інгредієнтів (відео)

Наталя Граковська
Читать на русском
Цей салат з крабових паличок готується за лічені хвилини
Цей салат з крабових паличок готується за лічені хвилини

Рецепт на швидку руку, який підкорить усіх гостей

Існує багато рецептів салатів з крабовими паличками. Багато господинь готують крабові палички у поєднанні з кукурудзою та пекінською капустою, але існує ще простіший варіант. Це салат із крабовими паличками та морквою по-корейськи. Для його приготування потрібно мінімум доступних інгредієнтів, проте на смак салат виходить дуже смачним.

Рецептом цієї закуски поділилася в Instagram блогерка iriska_dimitrova. Вона зауважує, що це чудовий варіант страви, коли гості вже на порозі і треба пригостити їх чимось смачненьким.

Інгредієнти

  • 180-200 г крабових паличок
  • 3 варених яйця
  • 200 г моркви по-корейськи
  • 2 плавлених сирка
  • майонез
  • чорний перець мелений
  • часник за бажання

Етапи приготування

  1. Крабові палички нарізати соломкою та перекласти в миску.
  2. Туди ж додати натерті на грубій тертці яйця, плавлений сир та моркву по-корейські.
  3. Заправити салат майонезом та перемішати.

Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска #Крабові палички