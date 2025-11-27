Салат з крабових паличок та моркви по-корейськи: простий рецепт з мінімум інгредієнтів (відео)

Рецепт на швидку руку, який підкорить усіх гостей

Існує багато рецептів салатів з крабовими паличками. Багато господинь готують крабові палички у поєднанні з кукурудзою та пекінською капустою, але існує ще простіший варіант. Це салат із крабовими паличками та морквою по-корейськи. Для його приготування потрібно мінімум доступних інгредієнтів, проте на смак салат виходить дуже смачним.

Рецептом цієї закуски поділилася в Instagram блогерка iriska_dimitrova. Вона зауважує, що це чудовий варіант страви, коли гості вже на порозі і треба пригостити їх чимось смачненьким.

Інгредієнти

180-200 г крабових паличок

3 варених яйця

200 г моркви по-корейськи

2 плавлених сирка

майонез

чорний перець мелений

часник за бажання

Етапи приготування

Крабові палички нарізати соломкою та перекласти в миску. Туди ж додати натерті на грубій тертці яйця, плавлений сир та моркву по-корейські. Заправити салат майонезом та перемішати.

Також дізнайтесь, як приготувати смачний салат з вареної телятини та ківі. Ця страва чудово підійде для новорічного столу.