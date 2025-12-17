Укр

Улучшить вкус кислых мандаринов можно за несколько минут: вот что с ними сделать

Мандарины
Мандарины. Фото Freepik

Узнайте, как из кислого мандарина сделать сладкий

Зимой мандарины часто появляются на наших столах. Они не только вкусные, но и богаты витаминами A и C, поднимают настроение и ассоциируются с праздниками. Но нередко радость от покупки портится из-за того, что вместо сладких и сочных плодов попадаются слишком кислые мандарины.

Хорошая новость в том, что эту проблему можно решить. Есть простые лайфхаки, которые помогут улучшить вкус кислых мандаринов. А если знать несколько нюансов, в будущем можно сразу выбирать сладкие цитрусовые в магазине.

Как сделать кислые мандарины слаще

Один из самых простых способов — дать мандаринам "дозреть". Оставьте их на 2–3 дня в теплом месте, например на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Под воздействием тепла кислота частично нейтрализуется, и вкус становится мягче и слаще. Зимой это сделать сложнее, но даже просто теплое место рядом с батареей может помочь.

Более быстрый и практичный метод. Налейте в емкость теплую воду температурой около 40 °C и положите туда мандарины на 10–15 минут. Затем сразу переложите их в холодную воду. Через несколько минут вкус плодов станет заметно мягче и слаще, утверждает Citymagazine.

Как выбирать сладкие мандарины в магазине

Чтобы снизить риск покупки невкусных мандаринов, стоит обращать внимание на их цвет, вес и аромат еще в магазине.

  • Плоды должны быть насыщенного оранжевого цвета. Это один из главных признаков сладкого и спелого мандарина. Бледно-желтые или зеленоватые плоды чаще всего бывают кислыми.
  • Слегка надавите на мандарин. Если кожура упругая и быстро возвращается в исходное положение — плод сочный. Слишком твердые мандарины нередко оказываются кислыми, а слишком мягкие — перезрелыми.
  • Выбирайте плоды, которые кажутся тяжелыми для своего размера. Обычно они содержат больше сока и имеют более насыщенный вкус.
  • Спелые и сладкие мандарины обладают ярким, свежим цитрусовым ароматом. Если запах почти не ощущается, вкус, скорее всего, будет слабым или кислым.
  • Осмотрите место у стебля: если оно белое и слегка мягкое — мандарин свежий. Сухая или коричневатая плодоножка может указывать на старый или менее вкусный плод.

Используя эти советы, вы сможете не только спасти вкус уже купленных мандаринов, но и значительно повысить шансы выбрать по-настоящему сладкие плоды с первого раза.

