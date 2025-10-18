Для идеального пюре нужен один ингредиент: что добавить в воду при варке картофеля

Секрет вкусного пюре кроется не в масле или специях

Картофельное пюре готовят и в домашних кухнях, и в ресторанах высокой кухни. У каждого повара, будь то профессионал или любитель, есть свои секреты, как сделать пюре идеальным. Кто-то добавляет больше масла, кто-то экспериментирует со специями, а кто-то использует особые техники взбивания. Но все это делают уже после того, как картофель сварен.

Существует одна хитрость, которая позволяет сделать картофельное пюре ароматным и насыщенным, не усложняя процесс, пишет Express.

Лайфхак: как приготовить идеальное картофельное пюре

Чтобы картофельное пюре получилось по-настоящему вкусным, вместо воды для варки используйте куриный бульон. Этот простой ингредиент придаст картофелю насыщенного аромата и вкуса. В результате вы получите пюре, которое не будет пресным.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

4–5 картофелин

75 г соленого сливочного масла

50 мл молока

2 кубика куриного бульона, разведенных в 500 мл воды

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте его кружочками толщиной около 1 см. Такая нарезка обеспечивает равномерное приготовление. Растворите два кубика куриного бульона в воде. Дайте бульону немного остыть перед тем, как добавить картофель, чтобы он готовился равномерно. Соль добавлять не нужно. Добавьте картофель в бульон и доведите до слабого кипения. Варите на медленном огне около 23 минут, не давайте картофелю сильно кипеть. Проверьте готовность, проткнув картофель ножом — он должен легко соскальзывать. Слейте бульон и оставьте картофель в кастрюле, накрыв ее кухонным полотенцем, на 3–5 минут. Растопите сливочное масло, смешайте с молоком и влейте в картофель. Разомните картофель с помощью толкушки. Для более кремовой текстуры можно пропустить картофель через сито.

