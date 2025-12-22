Этот салат затмит винегрет: готовится за минуты, а съедается мгновенно (видео)

Это блюдо подойдет для поста, повседневного обеда или ужина

Постные блюда могут быть очень вкусными. Мы делились проверенным способом приготовления квашеной капусты, а теперь подсказываем, как легко превратить ее в полноценное блюдо. Если добавить к ней картофель, лук и ароматную заправку, получится сытный салат.

Автор кулинарного YouTube-канала Українська кухня кращі традиції поделилась рецептом салата "Силос". На его приготовление уйдет совсем немного времени, а результат точно подарит удовольствие от простой домашней кухни.

Ингредиенты

картофель — 3-4 шт.

лук — 2 шт.

чеснок — 1-2 зуб.

квашеная капуста — 300 г

соль, черный молотый перец — по вкусу

растительное масло — 1-2 ст. л.

Приготовление

Отварите картофель в мундирах до готовности. Охладите и почистите. Нарежьте лук полукольцами, картофель кубиком, а чеснок мелко порубите. Смешайте в емкости квашеную капусту, картофель, лук, чеснок. Посолите, поперчите и полейте растительным маслом. Тщательно перемешайте.

