Этот салат затмит винегрет: готовится за минуты, а съедается мгновенно (видео)
-
-
Читати українською
575
Это блюдо подойдет для поста, повседневного обеда или ужина
Постные блюда могут быть очень вкусными. Мы делились проверенным способом приготовления квашеной капусты, а теперь подсказываем, как легко превратить ее в полноценное блюдо. Если добавить к ней картофель, лук и ароматную заправку, получится сытный салат.
Автор кулинарного YouTube-канала Українська кухня кращі традиції поделилась рецептом салата "Силос". На его приготовление уйдет совсем немного времени, а результат точно подарит удовольствие от простой домашней кухни.
Ингредиенты
- картофель — 3-4 шт.
- лук — 2 шт.
- чеснок — 1-2 зуб.
- квашеная капуста — 300 г
- соль, черный молотый перец — по вкусу
- растительное масло — 1-2 ст. л.
Приготовление
- Отварите картофель в мундирах до готовности. Охладите и почистите.
- Нарежьте лук полукольцами, картофель кубиком, а чеснок мелко порубите.
- Смешайте в емкости квашеную капусту, картофель, лук, чеснок.
- Посолите, поперчите и полейте растительным маслом. Тщательно перемешайте.
Также узнайте, как приготовить картофель по-новомуон получается ароматным и с хрустящей корочкой.