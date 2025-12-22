Укр

Этот салат затмит винегрет: готовится за минуты, а съедается мгновенно (видео)

Наталья Граковская
Салат "Силос" из квашеной капусты и картофеля
Салат "Силос" из квашеной капусты и картофеля.

Это блюдо подойдет для поста, повседневного обеда или ужина

Постные блюда могут быть очень вкусными. Мы делились проверенным способом приготовления квашеной капусты, а теперь подсказываем, как легко превратить ее в полноценное блюдо. Если добавить к ней картофель, лук и ароматную заправку, получится сытный салат.

Автор кулинарного YouTube-канала Українська кухня кращі традиції поделилась рецептом салата "Силос". На его приготовление уйдет совсем немного времени, а результат точно подарит удовольствие от простой домашней кухни.

Ингредиенты

  • картофель — 3-4 шт.
  • лук — 2 шт.
  • чеснок — 1-2 зуб.
  • квашеная капуста — 300 г
  • соль, черный молотый перец — по вкусу
  • растительное масло — 1-2 ст. л.

Приготовление

  1. Отварите картофель в мундирах до готовности. Охладите и почистите.
  2. Нарежьте лук полукольцами, картофель кубиком, а чеснок мелко порубите.
  3. Смешайте в емкости квашеную капусту, картофель, лук, чеснок.
  4. Посолите, поперчите и полейте растительным маслом. Тщательно перемешайте.

#Рецепты #Салат #Картофель #Квашеная капуста #Постные блюда #Готовим дома