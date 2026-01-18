Одна банка – и гора котлет на столе: простой рецепт из рыбной консервы (видео)

Сытное блюдо на всю семью

Из консервов готовят гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Кроме салатов и намазок из них делают супы, котлеты, оладьи и даже запеканки. Рыбные консервы давно стали частью домашней кухни – это быстро, доступно и практично, особенно когда нужно накормить семью без лишних трат времени и бюджета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Рыбные котлеты из консервов – пример блюда, родившегося из бытовой сообразительности. Такие рецепты были особенно популярны в советское время, когда из минимального набора продуктов пытались получить максимум сытности. Важно правильно выбрать ингредиенты: рыбная консерва должна быть хорошего качества без горечи и резкого запаха. Лучше всего подходят сардина или скумбрия в масле – они жирнее и дают нежную текстуру. Картошку следует брать крахмалистую, а манку добавлять умеренно, чтобы котлеты не стали "резиновыми". Типичная ошибка – не отцедить жидкость из консервов или использовать сырой картофель: это ухудшает консистенцию фарша.

Рецепт легко менять: манку можно заменить панировочными сухарями, часть картофеля – вареным рисом, а котлеты не только жарить, но и запекать в духовке для более легкого варианта.

Как приготовить котлеты из рыбной консервы

Ингредиенты:

картофель – 2–3 шт.;

рыбная консерва – 1 банка (240 г);

лук – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

манная крупа – 1 ст. л. в фарш + для обкатки;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки;

Способ приготовления:

Отварить картофель в мундире до готовности, полностью остудить и очистить. Отцедить рыбную консерву от жидкости и тщательно размять вилкой. Мелко нарезать лук и обжарить на слабом огне до прозрачности и мягкости. Натереть картофель на мелкой терке и добавить в рыбу. Добавить обжаренный лук, яйцо, соль, перец и манную крупу, тщательно перемешать массу. Сформировать котлеты и обвалять их в манной крупе. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Рыбные котлеты лучше всего подавать горячими, со сметаной, соусом тартаром или простым чесночным соусом на йогурте. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, гречкой, рисом или свежим овощным салатом. Для подачи котлеты можно посыпать зеленью, выложить на листья салата или дополнить долькой лимона. Блюдо одинаково уместно и для обыденного обеда, и для скорого ужина.