Укр

Одна банка – и гора котлет на столе: простой рецепт из рыбной консервы (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Котлеты из рыбной консервы
Котлеты из рыбной консервы. Фото instagram.com

Сытное блюдо на всю семью

Из консервов готовят гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Кроме салатов и намазок из них делают супы, котлеты, оладьи и даже запеканки. Рыбные консервы давно стали частью домашней кухни – это быстро, доступно и практично, особенно когда нужно накормить семью без лишних трат времени и бюджета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Рыбные котлеты из консервов – пример блюда, родившегося из бытовой сообразительности. Такие рецепты были особенно популярны в советское время, когда из минимального набора продуктов пытались получить максимум сытности. Важно правильно выбрать ингредиенты: рыбная консерва должна быть хорошего качества без горечи и резкого запаха. Лучше всего подходят сардина или скумбрия в масле – они жирнее и дают нежную текстуру. Картошку следует брать крахмалистую, а манку добавлять умеренно, чтобы котлеты не стали "резиновыми". Типичная ошибка – не отцедить жидкость из консервов или использовать сырой картофель: это ухудшает консистенцию фарша.

Рецепт легко менять: манку можно заменить панировочными сухарями, часть картофеля – вареным рисом, а котлеты не только жарить, но и запекать в духовке для более легкого варианта.

Как приготовить котлеты из рыбной консервы

Ингредиенты:

  • картофель – 2–3 шт.;
  • рыбная консерва – 1 банка (240 г);
  • лук – 2 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • манная крупа – 1 ст. л. в фарш + для обкатки;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • растительное масло – для жарки;

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель в мундире до готовности, полностью остудить и очистить.
  2. Отцедить рыбную консерву от жидкости и тщательно размять вилкой.
  3. Мелко нарезать лук и обжарить на слабом огне до прозрачности и мягкости.
  4. Натереть картофель на мелкой терке и добавить в рыбу.
  5. Добавить обжаренный лук, яйцо, соль, перец и манную крупу, тщательно перемешать массу.
  6. Сформировать котлеты и обвалять их в манной крупе.
  7. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Рыбные котлеты лучше всего подавать горячими, со сметаной, соусом тартаром или простым чесночным соусом на йогурте. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, гречкой, рисом или свежим овощным салатом. Для подачи котлеты можно посыпать зеленью, выложить на листья салата или дополнить долькой лимона. Блюдо одинаково уместно и для обыденного обеда, и для скорого ужина.

Теги:
#Консерва #Котлеты #Готовим дома