Нежный хек под маринадом: простой рецепт рыбного блюда без лишних хлопот (видео)
Полезно и несравненно вкусно
Хек – это одна из самых популярных морских рыб в украинских домах. Из него готовят рыбу в кляре, запекают с сыром или тушат с овощами. Но сегодня мы предлагаем простой и удивительно вкусный рецепт – хек под маринадом, который прекрасно подходит как в горячем, так и в охлажденном виде.
Рыбка получается нежной, ароматной и идеальной для легкого ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliya_gaidym".
Как приготовить хек в маринаде
Ингредиенты:
• хек – 1 кг;
• мука – для жарки;
• лук – 2 больших шт..;
• вода – 200 мл;
• масло – 100 мл;
• яблочный уксус – 75 мл (или 50 мл обычного);
• соль – 0,5 ч.л.;
• сахар – 75 г;
• соус сацебели – 200 г.
Способ приготовления:
- Почистить хек, удалить чёрные пленки внутри и нарезать порционными кусками.
- Обсушить рыбу, обвалять в муке и обжарить по бокам до золотистой корочки.
- Порезать лук полукольцами. В огнеупорную емкость выложить слоями рыбу и лук.
- Смешать воду, растительное масло, уксус, соль, сахар и соус сацебели. Довести до кипения.
- Залить горячим соусом рыбу с луком. Накрыть крышкой.
- Поставить в холодильник минимум на 8 часов, чтобы рыба хорошо промариновалась.