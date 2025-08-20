Нежный хек под маринадом: простой рецепт рыбного блюда без лишних хлопот (видео)

Полезно и несравненно вкусно

Хек – это одна из самых популярных морских рыб в украинских домах. Из него готовят рыбу в кляре, запекают с сыром или тушат с овощами. Но сегодня мы предлагаем простой и удивительно вкусный рецепт – хек под маринадом, который прекрасно подходит как в горячем, так и в охлажденном виде.

Рыбка получается нежной, ароматной и идеальной для легкого ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliya_gaidym".

Как приготовить хек в маринаде

Ингредиенты:

• хек – 1 кг;

• мука – для жарки;

• лук – 2 больших шт..;

• вода – 200 мл;

• масло – 100 мл;

• яблочный уксус – 75 мл (или 50 мл обычного);

• соль – 0,5 ч.л.;

• сахар – 75 г;

• соус сацебели – 200 г.

Способ приготовления: