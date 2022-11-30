Опята с луком в томате: простой рецепт закрутки на зиму (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1657
Опята в томате получаются очень ароматными и приятно удивляют насыщенным вкусом
К сезону холодов стоит запастись не только овощными и мясными закрутками, а и заготовить грибы. Проще всего их замариновать, есть много отличных вариантов засолки, а также некоторые хранят грибы в сушеном виде. Чтобы подчеркнуть вкус этого ингредиента, добавьте к консервированным грибам томат.
Простой рецепт опят с луком в томате на зиму рассказал кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Закрутка получается ароматной, сытной и очень вкусной. А томатный соус придает заготовке особенное послевкусие.
Ингредиенты:
- Грибы (опята)
- Вода
- Соль, сахар
- Томатный соус
- Лук
- Растительное масло
- Лавровый лист
- Черный и душистый перец горошком
- Уксус
Способ приготовления:
- Берем 500 г вареных грибов. Выкладываем на сковородку, добавляем 100 мл воды, 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, 2 столовые ложки томатного соуса, 150 г лука, 75 мл растительного масла, лавровый лист, 10 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца.
- Тушим 45 минут, добавляем 1 чайную ложку уксуса 9%.
- Накладываем в чистые банки и стерилизуем. Из такого количества продуктов выйдет две банки по 350 мл. Маленькие банки стерилизуем 1 час, большие – 1 час 20 минут.
Как и с чем подавать
Опята в томатном соусе может быть как самодостаточным блюдом, так и дополнением к другим.
Если планируете подавать опята в качестве закуски, выложите их в небольшую пиалу или на тарелку. Перед подачей присыпьте блюдо свежей зеленью (укропом или петрушкой).
Грибы в томате станут отличным гарниром к вареному или жареному картофелю, будь то пюре, "в мундире" или просто обжаренные кусочки. Соус, который остается в банке, можно использовать как пикантную подливу к мясу (особенно свинине или курице) или к кашам (например, гречке или рису).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из грибов также можно приготовить очень вкусную икру.