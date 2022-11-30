Опята с луком в томате: простой рецепт закрутки на зиму (видео)

Опята в томате получаются очень ароматными и приятно удивляют насыщенным вкусом

К сезону холодов стоит запастись не только овощными и мясными закрутками, а и заготовить грибы. Проще всего их замариновать, есть много отличных вариантов засолки, а также некоторые хранят грибы в сушеном виде. Чтобы подчеркнуть вкус этого ингредиента, добавьте к консервированным грибам томат.

Простой рецепт опят с луком в томате на зиму рассказал кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Закрутка получается ароматной, сытной и очень вкусной. А томатный соус придает заготовке особенное послевкусие.

Ингредиенты:

Грибы (опята)

Вода

Соль, сахар

Томатный соус

Лук

Растительное масло

Лавровый лист

Черный и душистый перец горошком

Уксус

Способ приготовления:

Берем 500 г вареных грибов. Выкладываем на сковородку, добавляем 100 мл воды, 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, 2 столовые ложки томатного соуса, 150 г лука, 75 мл растительного масла, лавровый лист, 10 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца. Тушим 45 минут, добавляем 1 чайную ложку уксуса 9%. Накладываем в чистые банки и стерилизуем. Из такого количества продуктов выйдет две банки по 350 мл. Маленькие банки стерилизуем 1 час, большие – 1 час 20 минут.

Как и с чем подавать

Опята в томатном соусе может быть как самодостаточным блюдом, так и дополнением к другим.

Если планируете подавать опята в качестве закуски, выложите их в небольшую пиалу или на тарелку. Перед подачей присыпьте блюдо свежей зеленью (укропом или петрушкой).

Грибы в томате станут отличным гарниром к вареному или жареному картофелю, будь то пюре, "в мундире" или просто обжаренные кусочки. Соус, который остается в банке, можно использовать как пикантную подливу к мясу (особенно свинине или курице) или к кашам (например, гречке или рису).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из грибов также можно приготовить очень вкусную икру.