Опеньки з цибулею в томаті: простий рецепт закрутки на зиму (відео)
Опеньки в томаті виходять дуже ароматними і приємно дивують насиченим смаком
До сезону холодів варто запастися не лише овочевими та м’ясними закрутками, а й заготовити гриби. Найпростіше їх замаринувати, є багато відмінних варіантів засолювання, а також деякі зберігають гриби в сушеному вигляді. Щоб підкреслити смак цього інгредієнта, додайте до консервованих грибів томат.
Простий рецепт опеньків із цибулею в томаті на зиму розповів кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Закрутка виходить ароматною, ситною та дуже смачною. А томатний соус надає заготівлі особливого смаку.
Складники
- Гриби опеньки)
- Вода
- Сіль, цукор
- Томатний соус
- Цибуля
- Олія
- Лавровий лист
- Чорний та запашний перець горошком
- Оцет
Спосіб приготування:
- Беремо 500 г варених грибів. Викладаємо на сковорідку, додаємо 100 мл води, 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру, 2 столові ложки томатного соусу, 150 г цибулі, 75 мл олії, лавровий лист, 10 горошин чорного перцю, 3 горошини запашного перцю.
- Тушкуємо 45 хвилин, додаємо 1 чайну ложку оцту 9%.
- Накладаємо в чисті банки та стерилізуємо. З такої кількості продуктів вийде дві банки по 350 мл. Маленькі банки стерилізуємо 1 годину, великі – 1 годину 20 хвилин.
Як та з чим подавати
Опеньки в томатному соусі можуть бути як самодостатньою стравою, так і додатком до інших.
Якщо плануєте подавати опеньки як закуску, викладіть їх у невелику піалу або на тарілку. Перед подачею посипте страву свіжою зеленню (кропом чи петрушкою).
Гриби в томаті стануть відмінним гарніром до вареної або смаженої картоплі, чи то пюре, "в мундирі" або просто обсмажені шматочки. Соус, який залишається в банці, можна використати як пікантну підливу до м'яса (особливо свинини або курки) або до каш (наприклад, гречки чи рису).
