Опеньки з цибулею в томаті: простий рецепт закрутки на зиму (відео)

Таїсія Єрохіна
Ця грибна закрутка — смакота
Ця грибна закрутка — смакота.

Опеньки в томаті виходять дуже ароматними і приємно дивують насиченим смаком

До сезону холодів варто запастися не лише овочевими та м’ясними закрутками, а й заготовити гриби. Найпростіше їх замаринувати, є багато відмінних варіантів засолювання, а також деякі зберігають гриби в сушеному вигляді. Щоб підкреслити смак цього інгредієнта, додайте до консервованих грибів томат.

Простий рецепт опеньків із цибулею в томаті на зиму розповів кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Закрутка виходить ароматною, ситною та дуже смачною. А томатний соус надає заготівлі особливого смаку.

Складники

  • Гриби опеньки)
  • Вода
  • Сіль, цукор
  • Томатний соус
  • Цибуля
  • Олія
  • Лавровий лист
  • Чорний та запашний перець горошком
  • Оцет

Спосіб приготування:

  1. Беремо 500 г варених грибів. Викладаємо на сковорідку, додаємо 100 мл води, 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру, 2 столові ложки томатного соусу, 150 г цибулі, 75 мл олії, лавровий лист, 10 горошин чорного перцю, 3 горошини запашного перцю.
  2. Тушкуємо 45 хвилин, додаємо 1 чайну ложку оцту 9%.
  3. Накладаємо в чисті банки та стерилізуємо. З такої кількості продуктів вийде дві банки по 350 мл. Маленькі банки стерилізуємо 1 годину, великі – 1 годину 20 хвилин.

Як та з чим подавати

Опеньки в томатному соусі можуть бути як самодостатньою стравою, так і додатком до інших.

Якщо плануєте подавати опеньки як закуску, викладіть їх у невелику піалу або на тарілку. Перед подачею посипте страву свіжою зеленню (кропом чи петрушкою).

Гриби в томаті стануть відмінним гарніром до вареної або смаженої картоплі, чи то пюре, "в мундирі" або просто обсмажені шматочки. Соус, який залишається в банці, можна використати як пікантну підливу до м'яса (особливо свинини або курки) або до каш (наприклад, гречки чи рису).

Раніше "Телеграф" розповідав, що із грибів також можна приготувати дуже смачну ікру.

